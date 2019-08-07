Активистку, которая ехала с обращениями в ООН, задержали на границе в Бресте

Уроженку Светлогорского района, гражданку США Тамару Ковальчук, которая везла в ООН жалобы жителей района на вредные выбросы в атмосферу Светлогорского завода беленой целлюлозы, задержали на пограничном переходе в Бресте для личного досмотра на 4 часа, пишет правозащитный центр «Весна».





Экологическая активистка связывает инцидент с ее активностью против функционирования вредного производства. Об обстоятельствах задержания на границе и ситуацию в городе рассказала сама Тамара Ковальчук:





"В последние две недели в Светлогорске бушуют страсти. Местные активисты разделились во мнении, что делать с вонючим заводом - ложиться костьми на площади и звать на помощь птиц; призывать выходить к райисполкому как можно больше сторонников уличных акций; или пойти тернистым путем судебных тяжб и апелляционной компании, чтобы привлечь внимание международных организаций.









Несмотря на то, что нет единого мнения в заинтересованном сообществе на этот счет, большинство склоняются в главном, что завод нужно закрыть, пока он не наделал больших бед и все средства для этого хороши".





Тамара Ковальчук сообщает также, что заявление и подписи, собранные для обращения в ООН, при осмотре изъяты не были и даже не отсканированы, а вот сам досмотр офицеров всех рангов государственной безопасности с их тщательным просмотром медицинских справок и заключений, оказал на активистку сильное впечатление.



