Административной экономике – административные выборы

На днях председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина озвучила решение властей о проведении избирательной кампании в парламент страны. Если исходить из внутриполитических предпосылок, которые в ближайшее время не подвергнутся кардинальным изменениям, то парламентская кампания пройдет по прежней схеме.





Власть, имитируя свободное народное волеизлияние, продвинет на депутатские кресла лояльных для себя граждан – из числа чиновников, руководителей государственных предприятий, бизнесменов, связанных с государством, кого-то из врачей и учителей, нескольких представителей оппозиционных партий и организаций.





Последняя категория депутатов, продвинутых в парламент, по последнему опыту, будет лишь отражением политического торга с европейскими структурами, и в случае радикальности депутатов – исполняющая роль «гласа, вопиющего в пустыне».





Недемократичность парламентских выборов в постсоветской Беларуси обусловливается не консерватизмом властей, а существующей моделью экономики. Если бы сегодня у нас была реальная рыночная экономика с независимым от государства бизнесом, чьи владельцы были бы заинтересованы в равных и открытых правилах игры на свободном рынке, тогда голос такой элиты был бы услышан гражданами.





Но таких владельцев независимого бизнеса – пока небольшая доля.









Большинство субъектов хозяйствования у нас – государственные предприятия и бизнес, связанный с государством. Но не так, как во Франции, где отношения государства и бизнеса опосредуются такими рыночными институтами, как банки и фондовая биржа.





Здесь государство напрямую, административным путем командует и влияет на деятельность, как государственных предприятий, так и связанного с ним бизнеса. Непреднамеренно порождая теневые отношения, называемые в народе коррупцией, в некоторой мере являющиеся аналогами рыночных институтов – банков и фондовой биржи.





Демократичность выборного процесса напрямую не зависит от требований оппозиционных партий и европейских структур, а определяется интересами свободных предпринимателей и граждан, появляющимися в условиях рыночной модели экономики.





Для ее создания недостаточно революционных порывов масс и желаний либерально настроенной интеллигенции. Что бывает в случае таких поверхностных процессов, показал опыт 90-х годов в России и последних десятилетий в Украине.









В отсутствие доминирующего влияния финансового европейского капитала, пришедшего в восточно-европейские страны после коллапса Советского союза, у нас остается единственная возможность постепенных рыночных реформ, предполагающих обязательное создание таких институтов рынка, как независимые банки и фондовая биржа.





До тех пор, пока модель экономики остается прежней – административной, у власти не остается другого варианта проведения парламентских выборов, в значительной степени имитационных, как в прежние советские времена.





Потеря контроля над данным процессом может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации с разного рода угрозами – такими как архаизации рынка и криминализации экономики.