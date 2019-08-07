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Удобный способ информирования клиентов: сервис «SMS Информ» от МТС

08.08.2019 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Удобный способ информирования клиентов: сервис «SMS Информ» от МТС

Сегодня SMS-рассылки для бизнеса стали одним из инструментов повышения продаж. МТС предлагает удобный и эффективный сервис «SMS Информ», с которым делать рассылки клиентам можно во все сети.

Что такое «SMS Информ»

Сервис для бизнеса «SMS Информ» от МТС — это массовая SMS-рассылка по всем мобильным операторам Беларуси. Пользоваться сервисом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Рассылка проходит с альфа-номера — это буквенный номер с названием компании или услуги. Так абонент видит, что ему пришло сообщение об акции, скидке или поздравление от конкретной компании.

Сколько стоит

Стоимость одной SMS внутри сети МТС — 0,012 руб., в сети других операторов Беларуси — 0,0136 руб. При этом альфа-имя предоставляется бесплатно.

Как подключить сервис и начать работу

Шаг 1. Чтобы подключить сервис «SMS Информ» необходимо обратиться к менеджеру или позвонить в справочную службу по телефону 0990.

Шаг 2. После подключения услуги следует авторизоваться на страничке SMSinform.mts.by, используя полученный идентификационный код и номер мобильного телефона. Списание средств за услугу происходит с мобильного номера, указанного при регистрации.

Шаг 3. В личном кабинете приобретите необходимое количество услуг для SMS-рассылки.

Шаг 4. Задайте название альфа-номера. Это то имя отправителя, которое будет видеть клиент, когда придет SMS.

Шаг 5. Согласуйте текст рассылки через систему модерации. Подробнее о порядке согласования текста рассылки можно узнать в разделе «Правила».

Шаг 6. Задайте время и дату рассылки. Это можно сделать сразу либо запланировать на конкретную дату.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
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Сегодня SMS-рассылки для бизнеса стали одним из инструментов повышения продаж. МТС предлагает удобный и эффективный сервис «SMS Информ», с которым делать рассылки...
 
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