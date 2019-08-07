Румас и ряд белорусских министров отправились в Кыргызстан

Источник материала: Ежедневник



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Премьер-министр вместе с белорусской делегацией примет участие в заседании Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 9 августа в Кыргызстане.

Заседание пройдет в пятницу в Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Пресс-служба кабмина Кыргызстана сообщала, что спецоперация в доме экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева не повлияет на проведение межправсовета ЕАЭС, пишет ТАСС .

Напомним, 7 августа спецназ Киргызстана пытался задержать обвиненного в коррупции Атамбаева, однако натолкнулся на сопротивление его стронников. Сам экс-президент признался, что тоже стрелял, стараясь не целиться в людей. Тем не менее, во время спецоперации один спецназовец погиб, 52 человека было ранено.

Задержать Атамбаева не удалось. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В свою очередь, бывший президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке в четверг.