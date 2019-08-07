ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас и ряд белорусских министров отправились в Кыргызстан

08.08.2019 14:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Румас и ряд белорусских министров отправились в Кыргызстан

фото: yandex.ru

Премьер-министр вместе с белорусской делегацией примет участие в заседании Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 9 августа в Кыргызстане.

Заседание пройдет в пятницу в Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Пресс-служба кабмина Кыргызстана сообщала, что спецоперация в доме экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева не повлияет на проведение межправсовета ЕАЭС, пишет ТАСС.

Напомним, 7 августа спецназ Киргызстана пытался задержать обвиненного в коррупции Атамбаева, однако натолкнулся на сопротивление его стронников. Сам экс-президент признался, что тоже стрелял, стараясь не целиться в людей. Тем не менее, во время спецоперации один спецназовец погиб, 52 человека было ранено.

Задержать Атамбаева не удалось. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В свою очередь, бывший президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке в четверг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр вместе с белорусской делегацией примет участие в заседании Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ и «Шахтер» проведут матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаная обложка на паспорт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика