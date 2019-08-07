Блеск пустынного камня стал ярче… Бат-Мицва в Ивьевском музее национальных культур

Источник материала: Ивьевский край

В традициях многих народов отмечается момент перехода от детства к взрослой жизни. Каждый народ выдвигает свои критерии взрослости, и эти критерии, как правило, связаны с тем, как тот или иной народ осознает себя, в чем видит свои отличительные особенности, что считает для себя самым важным. Каковы же критерии взрослости в еврейской традиции? С самого момента своего рождения еврейский народ осознавал себя как народ, который связан с Богом особыми отношениями завета, избранный народ. Соответственно, критерием взрослости здесь становится способность человека быть частью этого завета, принять на себя «иго заповедей» и самостоятельно нести ответственность за их исполнение. Эта способность, в представлениях еврейской традиции, и делает человека взрослым.

Кстати, «Бар-Мицва» переводится как «сын заповеди». С точки зрения еврейской традиции, мальчик становится взрослым в 13 лет, девочка – в 12. Ребенок становится полноправным членом общины (народа). Именно поэтому некоторые обычаи празднования Бар-Мицвы делают это торжество похожим на, своего рода, «вступительный экзамен». И потому Бар-Мицва — это не только семейный праздник, но и праздник всей общины, всего еврейского народа.

Поскольку женщины, в отличие от мужчин, не участвуют в общественных молитвах, никакой официальной церемонии по поводу вступления девушки в возраст бат-мицва не проводится.

Однако в наше время некоторые семьи стараются каким-то образом отметить это важное событие — например, устроить праздничное застолье, пригласив на него подруг дочери.

Можно в этот день съездить на могилы праведников или к Стене Плача в Иерусалиме, помолиться и почитать Теним (Псалмы) или сходить к какому-нибудь уважаемому раввину и попросить благословения. Хорошо также замесить тесто в количестве, требующем «отделения халы», чтобы девушка смогла первый раз в жизни выполнить заповедь отделения халы, а потом всей семьей испечь халы, булочки и пироги. Отделение халы – особый ритуал в жизни евреев. Поскольку жизнь в человеке поддерживает пища, а основной, главной пищей является хлеб, Всевышний, предписав евреям действия, связанные с приготовлением хлеба, дал тем самым заповедь, которая постоянно выполняется заново. Благодаря отделению халы (так называется отделяемый кусок теста) на хлебе всегда пребывает благословение, а иудей приобретает заслугу выполнения заповеди. Так что хлеб становится пищей не только для тела, но и для души.

… Можно придумать множество вариантов создать дочери незабываемый праздник. А можно сесть в самолет и улететь далеко-далеко, где есть улицы и улочки, по которым ходили влюбленными прадедушки и прабабушки, где по субботам важно и чинно шефствовали в синагогу главы еврейских семейств, а затем зажигали шабатные свечи в своих домах. И весь мир отдыхал, вдыхая ароматы святой субботы… Улететь в то местечко, над которым «звезды высоки и ярки» и по улицам которого прошли когда-то в небытие под дулами фашистских автоматов 2524 человека: дети, юноши и девушки, старики и женщины, молодые люди… И с тех пор почти 80 лет а этом местечке не проводилась церемония Бар-Мицва.

Ее в Ивьевском музее национальных культур решила провести для своей внучки Мики наша ивьевская израильтянка Тамара Бородач (Кощер). Именно в музее, ведь синагоги, как и раввина, в Ивье нет. Нет и еврейской общины, для которой каждая Бар-Мицва – особый праздник, особая радость.

…Казалось, что нахожусь я в каком-то особом мире или смотрю удивительный по содержанию фильм. В зале еврейской экспозиции, потолок которого венчает огромная звезда Давида, на стол, покрытый талидом (молитвенное покрывало иудея), поверх которого лежит белорусский вышитый рушник, водружен большой свиток Торы. Около него мудрый раввин и девочка, которой, кажется, от волнения не хватает воздуха. Но он, этот духовный наставник – рядом. И воркует над этим ребенком- девушкой, успокаивая и поучая, вводя ее в мир взрослости. Рядом с Микой также ее мама Оля и ее бабушка Тамара Кощер.

К Торе, как правило, вызываются не менее трех человек. Мы не будем вникать в особенности и традиции иудаизма. Просто расскажем об этой удивительной и радостной церемонии.

Она была удивительной и потому, что, как правило, евреи-гости города едут всегда дорогами памяти. А память эта тяжелая, до предела заполнена непреходящими болью, особой скорбью еврейского народа, веками гонимого, перенесшего много страданий, апогеем которых стал Холокост, который в Израиле называют Катастрофой (Шоа). А в этот раз торжествовали Жизнь и Радость. И разделяли эту Радость вместе с Микой ее родные, родственники, друзья и близкие из Израиля, Австралии, Литвы, России и, естественно, Беларуси. Умение дружить через всю жизнь, как прозвучало на Бат-Мицве, — это ведь тоже дар Божий. Присутствовали на Бат-Мицве также председатель Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизм в Республики Беларусь, председатель общины «Симха» Андрей Дорофеев, исполнительный директор религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь Михаил Кемеров.

Главным моментом этого действа является Алия ла Тора – восхождение к Торе.

Проводил церемонию главный раввин религиозного объединения прогрессивного иудаизма Республики Беларусь Григорий Абрамович.

Восхождение Мики к Торе в день празднования Бат-Мицвы символизирует то, что отныне Тора обращена непосредственно к ней, и исполнение всех ее законов — обязанность девочки.

А вообще, к ней, Мике, было обращено в этот день все – любовь и теплота сердец присутствующих, все мудрые и просто по-отечески заботливые наставления раввина. Его малитвы вместе с девочкой. Как трогательно и высоко звучали слова главного раввина Григория Абрамовича с просьбой к Всевышнему о благословении Мики, тех, кто выходил вместе с ней к Торе, всех, кто был на этом торжестве. Красной нитью прозвучала молитва-просьба о благословении государства Израиль и Республика Беларусь, о даровании им мира и спокойствия, а их правителям - ума и трудов праведных во имя государств и их народов.

Мудрый раввин сказал высокие слова: «Главное назначение родителей дать своим детям корни и крылья». Мне кажется, любая бабушка (не только еврейская) была бы счастлива устроить подобный праздник для своей внучки. И при этом вернуть ей корни, привезти девочку с Ближнего Востока совершенно в иной мир, на свою родину и родину уже далеких предков и показать ей, откуда начался путь семьи. 10 поколений восстановлены Тамарой Моисеевной на генеалогическом древе. А крылья, о которых говорил Григорий Абрамович, непременно появятся во имя того, чтобы продолжить жить и свою жизнь, и жизнь тех, кому это запретили сделать 12 мая 1942 года…

Вдвоем они рассказывали на русском языке и иврите сказку о далекой-далекой стране с синими озерами и зелеными лесами, имя которой… «Беларусь», — тихонько вторит бабушке внучка,— Ивье, улица Советская… Звучат родные уже не только для самой Тамары названия и места.

… Не смотря на присутствие высоких представителей еврейского священства, праздник был трогательно-детским. Было много детей. Ведь Мика прощалась символически с детством. Много-много конфет, которыми в конце церемонии осыпали девочку все присутствующие, с восторгом собирали мальчики и девочки, стараясь погуще набить карманы и просто набрать во всевозможные места. Вот этот момент совершенно стирал все международные грани и особенности. Дети везде одинаковы: и в Израиле, и в Беларуси, и на краю света, при условии, что рядом с ними добрые и заботливые родители и бабушки с дедушками.

Имя Мика в переводе с иврита означает «блеске пустынного камня». Говорят, что увидеть этот блеск весьма сложно. Его застит песочная пыль, наносы песчаных бурь. Но в тот день пустынный камень словно окунули в чистые живительные воды. И его блеск (Мика) засверкал от любви и заботы, от внимания, от осознания чего-то важного и главного. Мне кажется, что и экспозиция музея тоже заиграла совсем по-другому. Пусть в ней и в самом деле будет побольше радостных встреч и событий.

































В. ГУЛИДОВА.

Фото автора и А. ДОРОФЕЕВА.