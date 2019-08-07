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Реальное убийство рэпера или фильм Тарантино? Тест к премьере режиссера
Источник материала: Tut.by
Долгожданный фильм «Однажды в Голливуде» от мастера кровавых сцен Квентина Тарантино в кино уже с сегодня. Напомним, что режиссер не выпускал ничего нового с 2015-го, поэтому интерес к премьере подогрет по максимуму. Тем более что в ролях — оскароносный Питт и наконец-то оскароносный Ди Каприо. Еще не брали билет? Тогда делайте это сразу же, после того как пройдете наш тест на ценителя творчества Тарантино.
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