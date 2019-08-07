Реальное убийство рэпера или фильм Тарантино? Тест к премьере режиссера

Источник материала: Tut.by

Долгожданный фильм «Однажды в Голливуде» от мастера кровавых сцен Квентина Тарантино в кино уже с сегодня. Напомним, что режиссер не выпускал ничего нового с 2015-го, поэтому интерес к премьере подогрет по максимуму. Тем более что в ролях — оскароносный Питт и наконец-то оскароносный Ди Каприо. Еще не брали билет? Тогда делайте это сразу же, после того как пройдете наш тест на ценителя творчества Тарантино.

Все фото в тесте носят иллюстративный характер.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт App Store Google Play