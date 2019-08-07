В Молодечненском районе нашли авиабомбу

Источник материала: Tut.by

В дежурную часть Молодечненского РОВД обратился грибник из деревни Турец-Бояры. Мужчина обнаружил в лесу наполовину откопанную авиационную бомбу. Милиция незамедлительно оцепила место находки и дождалась саперов, сообщает УВД Минского облисполкома.



Фото: УВД Минского облисполкома

Специалисты установили, что бомба — фугасная, но в годы войны могла использоваться как зажигательная или агитационная. За прошедшее время боеприпас порядком проржавел, и, вероятно, им пытались ранее завладеть «черные археологи», но передумали — вот почему бомба была наполовину откопана.

Исследовав окрестности, саперы нашли еще одну такую же бомбу, но уже разорванную — вероятность ее взрыва оказалось нулевой. А первую бомбу отправили на подрывную площадку для уничтожения.

Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов их категорически запрещается трогать — нужно немедленно звонить 102 и ждать милицию.