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В Молодечненском районе нашли авиабомбу

08.08.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В дежурную часть Молодечненского РОВД обратился грибник из деревни Турец-Бояры. Мужчина обнаружил в лесу наполовину откопанную авиационную бомбу. Милиция незамедлительно оцепила место находки и дождалась саперов, сообщает УВД Минского облисполкома.


Фото: УВД Минского облисполкома

Специалисты установили, что бомба — фугасная, но в годы войны могла использоваться как зажигательная или агитационная. За прошедшее время боеприпас порядком проржавел, и, вероятно, им пытались ранее завладеть «черные археологи», но передумали — вот почему бомба была наполовину откопана.

Исследовав окрестности, саперы нашли еще одну такую же бомбу, но уже разорванную — вероятность ее взрыва оказалось нулевой. А первую бомбу отправили на подрывную площадку для уничтожения.

Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов их категорически запрещается трогать — нужно немедленно звонить 102 и ждать милицию.

 
 
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Ранее ее пытались украсть «черные археологи».
 
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