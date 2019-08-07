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Наклейки – памятки от сотрудников Брестского городского отдела по ЧС

08.08.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рейды спасателей по квартирам и домам брестчан, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни, – привычная практика спасателей, доказавшая свою эффективность. Работники Брестского городского отдела по ЧС ответственно подходят к вопросу профилактики пожароопасных ситуаций. Посещая горе-жильцов, они отмечают положительные примеры, когда люди становятся на путь исправления. Однако, с сожалением работники МЧС Бреста констатируют и факты, когда горожане продолжают игнорировать рекомендации сотрудников службы спасения: уж слишком они заняты употреблением спиртного с последующим курением в постели.

Наклейки – памятки от сотрудников Брестского городского отдела по ЧС

Очередной рейд в жилом секторе спасатели Бреста провели совместно с представителями милиции и ЖЭС. В списке сотрудников МЧС было немало проблемных адресов.

Наклейки – памятки от сотрудников Брестского городского отдела по ЧС

По болевым точкам Ленинского района города рейдовая группа отправилась не зря. Результат, к сожалению, оказался вполне предсказуемым для спасателей, но способным шокировать неподготовленного человека.

Первым таким местом оказался дом по улице Медовой. 60-тилетний мужчина-хозяин проживал в антисанитарных условиях, у него «гостили» товарищи. По всей видимости, давно. В доме не было света. Протекала крыша. Захламлена печь. И это далеко не полный перечень ужасающих фактов. Курил хозяин возле постели. Сигареты тушил о стол с накрытой на него газетой. Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС не ограничились профилактической беседой и вручением наглядной агитации. В доме на видном месте работники МЧС разместили наклейку-памятку о правилах пожарной безопасности дома. Такой метод воздействия, по мнению сотрудников службы спасения, эффективен. Памятка не затеряется, а будет напоминать о том, как делать нельзя и что необходимо в случае критическом.

Отвратительный запах с порога квартиры пожилого брестчанина и его двадцати-восьмилетней дочери по улице Красногвардейской уже говорил о многом. Последняя уборка в этом жилище проводилась давно. Кухня квартиры заполнена немытой несколько месяцев посудой и различным мусором. Однако, это отнюдь не мешает отцу и дочери регулярно дегустировать плодово-ягодные вина. На момент приезда рейдовой группы девушка, возраст которой можно было определить с огромным трудом, вместе с молодым человеком распивали вино. На часах было 9.30.

О том, как позвонить в службу спасения, девушка не знала. На вопросы о причинах такого образа жизни отвечать не могла : вероятно, доза выпитого алкоголя была велика.

Спасатели напомнили брестчанам о том, к чему может привести подобный образ жизни, рассказали о правилах пожарной безопасности и оставляли наклейки-подсказки в местах, где чаще всего в доме собираются гости.

К слову, такие наклейки – ноу-хау сотрудников МЧС Бреста. Они были разработаны для того, чтобы достучаться до граждан адресно. Для пожилых граждан тоже предусмотрены памятки-напоминания о том, что электроприборы необходимо выключать, уходя из дома, а также следить за процессом приготовления еды.

В этот день рейдовая группа осуществила несколько десятков визитов в дома людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Сотрудники МЧС в подобных случаях занимаются терпеливой разъяснительной работой. Им часто приходится слышать и жалобы соседей.

Уровень безразличия асоциальных личностей к самим себе иногда шокирует даже профессионалов своего дела – сотрудников МЧС. Они прилагают огромные усилия в работе с такой категорией граждан. Однако, согласитесь, очень трудно помочь людям, которые сами себе помочь не хотят.

Брестский городской отдел по ЧС напоминает: курение в постели в нетрезвом состоянии - главная причина гибели людей на пожарах в нашей стране, а что касается жилого сектора, то здесь она и вовсе является источником большинства всех возгораний. Поэтому профилактическая работа в этом направлении будет продолжаться.

 
Теги: Брест
 
 
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