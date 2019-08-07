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Беларусь примет чемпионат Европы по муай-тай
08.08.2019 14:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tribuna.com
Соревнования пройдут в минском Дворце спорта с 4 по 11 ноября.
Договор об этом подписали глава Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министр внутренних дел Юрием Караев и вице-президент Европейской федерации муай-тай Анатолий Симончик, сообщает
Ожидается участие спортсменов из более чем 35 стран.
Прошедший чемпионат мира по тайскому боксу, который проходил в июле а Таиланде, Караев назвал успешным для белорусов. Завоевано семь наград, в общекомандном зачете белорусские боксеры заняли шестое место.
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Соревнования пройдут в минском Дворце спорта с 4 по 11 ноября.
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