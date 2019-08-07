Беларусь примет чемпионат Европы по муай-тай

Источник материала: Ежедневник



фото: tribuna.com

Соревнования пройдут в минском Дворце спорта с 4 по 11 ноября.

Договор об этом подписали глава Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министр внутренних дел Юрием Караев и вице-президент Европейской федерации муай-тай Анатолий Симончик, сообщает БЕЛТА .

Ожидается участие спортсменов из более чем 35 стран.

Прошедший чемпионат мира по тайскому боксу, который проходил в июле а Таиланде, Караев назвал успешным для белорусов. Завоевано семь наград, в общекомандном зачете белорусские боксеры заняли шестое место.