Сборную Европы на легкоатлетический матч Европа - США экипируют белорусы. Первые фотографии формы

Источник материала: Tut.by

Оргкомитет матчевой встречи по легкой атлетике между сборными Европы и США презентует на SPORT.TUT.BY экипировку для команды европейцев. Главным цветом формы стал оранжевый. На ней нет белорусских мотивов, хотя она разработана белорусами.



Cпринтер Рамиль Гулиев и прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди. Фото: European Athletics

— Форма составлена в соответствии с брендбуком Европейской ассоциации, — рассказала заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич. — У нас был выбор между синим и оранжевым цветами, но поскольку команда США будет выступать в национальной синей форме, мы остановились на оранжевом, который сейчас в тренде.

Примечательно, что поставил форму для команды Европы не кто-то из именитых брендов вроде Nike, Adidas или Joma (Joma является экипировщиком сборной Беларуси по легкой атлетике), а белорусский производитель — компания «Ораз».

— В «Ораз» очень серьезно подошли к работе над формой: изучили образцы европейской экипировки, в которой атлеты выступали на Континентальном кубке, ознакомились со всеми лекалами, изучили особенности строения фигуры легкоатлетов, выступающих в различных дисциплинах, — подчеркнула Бадич. — Очень важный момент — это то, что пошив формы оплачивает Европейская легкоатлетическая ассоциация, а, значит, в страну привлечен иностранный капитал.

К слову, все тот же Nike под открытый чемпионат Франции по теннису 2019 года выпустил теннисные майки с изображением пчел (символ власти во Франции во времена Наполеона) и юбки с принтом во французском стиле с розами и пионами. Как видим, на форме сборной Европы нет привязки к стране проведения соревнований.

— Использование традиционных белорусских мотивов было бы уместно, если бы мы шили форму для белорусской сборной, — считает Мария Бадич. — Так, форма нашей команды по легкой атлетике как раз выполнена в национальных цветах. В матче же будут сражаться сборные континентов. Отмечу, что в дизайне изделий присутствуют стремительные линии, которые символизируют движение вверх и стремление к победе. Это своего рода восходящие лучи. Линии на костюме собраны в треугольники и пирамиды, что еще с времен древнего Египта символизирует успех и аккумулирует положительную энергию.

Все материалы для формы современные и высокотехнологичные, имеют специальный сертификат качества, который подтверждает их экологичность, что немаловажно для нас. В составе ткани имеется эластан, который делает эту коллекцию еще более комфортной для атлетов. Все костюмы легкие, дышащие и быстросохнущие. Кстати, нашему прыгуну в высоту Максиму Недосекову, который гарантированно войдет в состав сборной Европы, обычно трудно найти спортивные брюки и трико подходящей длины из-за высокого роста — 193 см. А вот форма на матч Европа — США ему подошла. И еще: организаторы матча побеспокоились о том, чтобы в случае необходимости прямо в отеле подогнать форму непосредственно под каждого легкоатлета. Это абсолютно беспрецедентно и нигде еще в легкой атлетике не предоставлялся такой сервис.



Прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Фото: European Athletics

В Беларуси так повелось, что форму для белорусских спортсменов на Олимпийских и Европейских играх часто согласуют с президентом страны Александром Лукашенко. «Советуйтесь с дизайнерами и художниками, чтобы это было достойно», — поручил Александр Григорьевич своим помощником во время представления спортивной экипировки для сборной Беларуси на II Европейских играх 2019 года в Минске. Но для этой формы утверждения не понадобилось.

— Белорусская сторона принимает этот исторический матч, а права на проведение принадлежат Европейской легкоатлетической ассоциации. Она и утверждает все моменты, в том числе и дизайн формы, — пояснила зампред Белоруской федерации легкой атлетики Мария Бадич.

Напомним, что легкоатлетический матч США — Европа состоится 9−10 сентября на стадионе «Динамо» в Минске. В составе европейской команды планируется выступление не менее десяти белорусских атлетов. Победители в своих дисциплинах получат по 7 тысяч евро призовых, участники, занявшие вторые места, — по 5 тысяч, а финишировавшие третьими — по 4 тысячи.

Планируется, что легкоатлетический матч Европа — США станет традиционным и будет проводиться раз в два года (в 2021 году — в США, в 2023-м — в Европе и т.д.).