ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборную Европы на легкоатлетический матч Европа - США экипируют белорусы. Первые фотографии формы

08.08.2019 15:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Оргкомитет матчевой встречи по легкой атлетике между сборными Европы и США презентует на SPORT.TUT.BY экипировку для команды европейцев. Главным цветом формы стал оранжевый. На ней нет белорусских мотивов, хотя она разработана белорусами.


 Cпринтер Рамиль Гулиев и прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди. Фото: European Athletics

— Форма составлена в соответствии с брендбуком Европейской ассоциации, — рассказала заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич. — У нас был выбор между синим и оранжевым цветами, но поскольку команда США будет выступать в национальной синей форме, мы остановились на оранжевом, который сейчас в тренде.

Примечательно, что поставил форму для команды Европы не кто-то из именитых брендов вроде Nike, Adidas или Joma (Joma является экипировщиком сборной Беларуси по легкой атлетике), а белорусский производитель — компания «Ораз».

— В «Ораз» очень серьезно подошли к работе над формой: изучили образцы европейской экипировки, в которой атлеты выступали на Континентальном кубке, ознакомились со всеми лекалами, изучили особенности строения фигуры легкоатлетов, выступающих в различных дисциплинах, — подчеркнула Бадич. — Очень важный момент — это то, что пошив формы оплачивает Европейская легкоатлетическая ассоциация, а, значит, в страну привлечен иностранный капитал.

К слову, все тот же Nike под открытый чемпионат Франции по теннису 2019 года выпустил теннисные майки с изображением пчел (символ власти во Франции во времена Наполеона) и юбки с принтом во французском стиле с розами и пионами. Как видим, на форме сборной Европы нет привязки к стране проведения соревнований.

— Использование традиционных белорусских мотивов было бы уместно, если бы мы шили форму для белорусской сборной, — считает Мария Бадич. — Так, форма нашей команды по легкой атлетике как раз выполнена в национальных цветах. В матче же будут сражаться сборные континентов. Отмечу, что в дизайне изделий присутствуют стремительные линии, которые символизируют движение вверх и стремление к победе. Это своего рода восходящие лучи. Линии на костюме собраны в треугольники и пирамиды, что еще с времен древнего Египта символизирует успех и аккумулирует положительную энергию.

Все материалы для формы современные и высокотехнологичные, имеют специальный сертификат качества, который подтверждает их экологичность, что немаловажно для нас. В составе ткани имеется эластан, который делает эту коллекцию еще более комфортной для атлетов. Все костюмы легкие, дышащие и быстросохнущие. Кстати, нашему прыгуну в высоту Максиму Недосекову, который гарантированно войдет в состав сборной Европы, обычно трудно найти спортивные брюки и трико подходящей длины из-за высокого роста — 193 см. А вот форма на матч Европа — США ему подошла. И еще: организаторы матча побеспокоились о том, чтобы в случае необходимости прямо в отеле подогнать форму непосредственно под каждого легкоатлета. Это абсолютно беспрецедентно и нигде еще в легкой атлетике не предоставлялся такой сервис.


Прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Фото: European Athletics

В Беларуси так повелось, что форму для белорусских спортсменов на Олимпийских и Европейских играх часто согласуют с президентом страны Александром Лукашенко. «Советуйтесь с дизайнерами и художниками, чтобы это было достойно», — поручил Александр Григорьевич своим помощником во время представления спортивной экипировки для сборной Беларуси на II Европейских играх 2019 года в Минске. Но для этой формы утверждения не понадобилось.

— Белорусская сторона принимает этот исторический матч, а права на проведение принадлежат Европейской легкоатлетической ассоциации. Она и утверждает все моменты, в том числе и дизайн формы, — пояснила зампред Белоруской федерации легкой атлетики Мария Бадич.

Напомним, что легкоатлетический матч США — Европа состоится 9−10 сентября на стадионе «Динамо» в Минске. В составе европейской команды планируется выступление не менее десяти белорусских атлетов. Победители в своих дисциплинах получат по 7 тысяч евро призовых, участники, занявшие вторые места, — по 5 тысяч, а финишировавшие третьими — по 4 тысячи.

Планируется, что легкоатлетический матч Европа — США станет традиционным и будет проводиться раз в два года (в 2021 году — в США, в 2023-м — в Европе и т.д.).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным цветом формы стал оранжевый. На ней нет белорусских мотивов, хотя она разработана белорусами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика