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Александр Глеб перешел в «Ислочь»
Источник материала: Tut.by
Александр Глеб перешел в «Ислочь». Самый титулованный белорусский футболист современности подписал контракт с клубом из Минского района, сообщает официальная страница команды во Вконтакте.
За «Ислочь» Александр Глеб будет играть под № 13.
В июне этого года полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб покинул ряды БАТЭ. В клубе тогда отмечали, что будут рады, если в будущем спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру команды уже в новом качестве.
Биография лучшего футболиста Беларуси XXI века была тесно переплетена с 15-кратными чемпионами Беларуси. Здесь Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после заграничных этапов карьеры.
В марте 2018 года, после очередного
Что касается его выступления за сборную Беларуси, то в ноябре 2018 года, после победы на групповом этапе Лиги наций, он признался, что
Слухи о том, что Глеб может стать игроком «Ислочи» стали появляться чуть ли не сразу, после расторжения контракта с БАТЭ. Но владельцы команды Минского района ничего не обещали, но и категорически не опровергали эту информацию.
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Самый титулованный белорусский футболист современности подписал контракт с клубом из Минского района.
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