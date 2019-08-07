Источник материала: Tut.by

Александр Глеб перешел в «Ислочь». Самый титулованный белорусский футболист современности подписал контракт с клубом из Минского района, сообщает официальная страница команды во Вконтакте.

За «Ислочь» Александр Глеб будет играть под № 13.

В июне этого года полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб покинул ряды БАТЭ. В клубе тогда отмечали, что будут рады, если в будущем спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру команды уже в новом качестве.

Биография лучшего футболиста Беларуси XXI века была тесно переплетена с 15-кратными чемпионами Беларуси. Здесь Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после заграничных этапов карьеры.

В марте 2018 года, после очередного пришествия в БАТЭ , Александр Глеб говорил, что завершит карьеру в БАТЭ. А в конце прошлого года он заявил, что планирует продолжить карьеру в новом сезоне .

Что касается его выступления за сборную Беларуси, то в ноябре 2018 года, после победы на групповом этапе Лиги наций, он признался, что может отложить завершение карьеры в связи с появившимся шансом попасть на Евро-2020.

Слухи о том, что Глеб может стать игроком «Ислочи» стали появляться чуть ли не сразу, после расторжения контракта с БАТЭ. Но владельцы команды Минского района ничего не обещали, но и категорически не опровергали эту информацию.

«Ислочь» проводит самый успешный сезон в высшей лиге , имея после 17 туров 22 очка и располагаясь на четвертой строчке турнирной таблицы. «Волки» всерьез борятся за Лигу Европы, успешно выступают в Кубке Беларуси.

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