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Сервис «SMS Информ» от МТС: удобный способ информирования клиентов
08.08.2019 15:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Что такое «SMS Информ»
Сервис для бизнеса «
Сколько стоит
Стоимость одной SMS внутри сети МТС — 0,012 руб., в сети других операторов Беларуси — 0,0136 руб. При этом альфа-имя предоставляется бесплатно.
Как подключить сервис и начать работу
Шаг 1. Чтобы подключить сервис «SMS Информ» необходимо обратиться к менеджеру или позвонить в справочную службу по телефону 0990.
Шаг 2. После подключения услуги следует авторизоваться на страничке
Шаг 3. В личном кабинете приобретите необходимое количество услуг для SMS-рассылки.
Шаг 4. Задайте название альфа-номера. Это то имя отправителя, которое будет видеть клиент, когда придет SMS.
Шаг 5. Согласуйте текст рассылки через систему модерации. Подробнее о порядке согласования текста рассылки можно узнать в разделе «
Шаг 6. Задайте время и дату рассылки. Это можно сделать сразу либо запланировать на конкретную дату.
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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Сегодня SMS-рассылки для бизнеса стали одним из инструментов повышения продаж. МТС предлагает удобный и эффективный сервис «SMS Информ», с которым делать рассылки...
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