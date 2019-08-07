«Корпоративное видео» - новая номинация конкурса «Премия HR-бренд»

Впервые в Беларуси в рамках конкурса « Премия HR-бренд » учреждается номинация «Жизнь в компании». Эта специальная номинация посвящена видеоконтенту и корпоративному видео как эффективному методу повышения узнаваемости бренда и мотивации работающих сотрудников.

По итогам опроса на сайте РАБОТА.TUT.BY, при поиске работы 76.30% соискателей хотят знать больше о корпоративной атмосфере в компании. Это даёт более полное представление о будущей работе и работодателе. Один из современных инструментов продемонстрировать свою корпоративную культуру это съемка роликов. Всё больше работодателей выбирают видеоконтент для привлечения новых сотрудников и создания хорошего настроения в коллективе. Увеличение значения видео в работе с персоналом и партнерство с конкурсом «Премия HR-бренд» вдохновил VOKA cinema by Silver Screen учредить специальную номинацию «Корпоративное видео».

Почему важно использовать видео для продвижения и укрепления своего HR-бренда? На этот вопрос отвечает HR-директор кинотеатров Silver Screen cinemas Юлия ДОЛГОВИЧ:





Прежде чем говорить о корпоративных роликах, надо начать с видеоконтента в целом и его роли в буднях современных молодых людей.

Видео всегда более привлекательно для любой аудитории, чем даже самые качественные презентации и фото, его конверсия значительно лучше, а информативность выше.

Что касается корпоративного фильма, то он хорош тем, что его можно снимать в любом контексте, ориентируясь на конкретные цели. Он помогает интересно рассказать о компании, заглянуть внутрь, проникнуться ценностями, познакомить с миссией компании.

Мы, например, снимаем ролик на каждом корпоративном мероприятии. Каждый новый сотрудник может увидеть, что жизнь в компании не ограничивается задачами, проектами и совещаниями. Нужно ли говорить о том, что имея качественный корпоративный контент вы формируете и поддерживаете имидж компании не только для сотрудников, но и при желании за ее пределами? Речь идет не только о потенциальных кандидатах, но и о партнерах, клиентах компании.

Silver Screen cinemas – одна из крупнейших и самых популярных сетей кинотеатров в Беларуси. Её команду можно по праву назвать экспертами в области корпоративного видеопродакшена. Юлия Долгович поделилась своим мнением, какой ролик может привести работодателя к успеху и победе в номинации «Жизнь в компании»:



Дело не в каких-то особенных сюжетных линиях. Тут каждый пусть вдохновляется тем, что его окружает. Что точно важно, но часто подводит, так это качественный и эмоциональный продакшн.

Любительская съемка и не профессиональный монтаж способны уничтожить даже самые лучшие идеи. Хотя творчество наших сотрудников (особенного молодого поколения) доказывает: когда ресурсы на профессиональный продакшн ограничены, на помощь всегда приходит юмор!

Ну и, конечно, люди… Их мало поставить в кадр - желательно привлекать их к написанию сценариев, к съемкам.

Критерии определения победителя:

Общая привлекательность и качество видеосъемки: дизайн и стилистика, визуальные эффекты, подходящая музыка и её соответствие видеоряду, использование фирменных элементов и стиля бренда; Направленность: ориентация ролика, как на сотрудников и соискателей, так и на клиентов/партнеров. Возможность и целесообразность использования/размещения ролика на сайте, в социальных сетях, на youtube-канале бренда; Креативная идея: неординарность, провокационность. Способность ролика к «естественному» широкому охвату, желание рассказывать и делиться им в социальных сетях; Информативность и логическая связность: демонстрация наиболее важных элементов корпоративной культуры и ценностей; Единый стиль использования графики, анимации, переходов, их уместность и соответствие содержанию работы; Видео должно соответствовать законам Республики Беларусь «О рекламе» и «Об авторском праве и смежных правах».

Участниками номинации «Корпоративное видео» становятся все компании-номинанты конкурса « Премия HR-бренд », представивших свой корпоративный видеоролик.



Ролики участников основных номинаций бесплатно размещаются на сервисе www.jobs.tut.by в разделе «Жизнь в компании» с демонстрацией на протяжении 6 месяцев с момента публикации.

Победителя определит экспертная комиссия в составе:

Юлия Долгович, HR-директор кинотеатров Silver Screen cinemas





Роман Червяк, руководитель отдела рекламы кинотеатров Silver Screen cinemas





Мария Романова, специалист отдела рекламы кинотеатров Silver Screen cinemas





Богдан Швайбович, продюсер коммуникативного агентства «Карамболь»





Приём заявок на участие в конкурсе «Премия HR-бренд» заканчивается 17 октября 2019 г.

К конкурсу «Премия HR-бренд 2019» в качестве участников основных и специальных номинаций уже присоединились 25 компаний:

OOO «СТАТУСКВО» (Parimatch), ИООО «ЭПАМ Системз» (EPAM Systems, Inc), ООО «Коммерс Лаб» (Ewave), ООО «Агентство недвижимости «Этажи», ОДО «Аксамит Консалтинг» (Axamit), ООО «Самое Моё», ЗАО «Вариа-Сервис» (Шеф Кухни), ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» (Armtek), ИООО «СОФТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «СИНТЕГРИКО» (VRP Consulting), ООО «ВЕРШЫ» (Галерея Ў), ООО «БПЛэлектро», УП «АДАНИ», ИЧТУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (British American Tobacco), ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI/Japan Tobacco International S&D), ОАО «Белагропромбанк», СООО «Системные технологии», ООО «Андерсан», ООО «Вундербай» (Wunder Digital Agency), ООО «УльтеграСтайл» (Салон Связи), УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (Coca-Cola), ЗАО «Унифлекс» (Uniflex), ОАО «Паритетбанк», ООО «СофтЛайнБел», ЗАО «Кьюликс Системс» (Qulix Systems).





Оставить заявку на участие можно на сайте https://hrpremia.by/ .

Дополнительная информация по телефону +375 44 718 76 13.





Перевод иностранных слов: Париматч, ивейв, ВРП Консалтинг, Диджитал агентство Вундер