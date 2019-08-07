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Беларуска стала первой девушкой, которая выиграла 4 чемпионата мира по муай-тай подряд

08.08.2019 15:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуская спортсменка Елена Лешкевич стала первой девушкой в спорте, которая выиграла четыре чемпионата мира по муай-тай (таиландскому боксу) подряд. Об этом сообщает «Спутник».

Информацию озвучил министр внутренних дел Юрий Караев. Он подвел итог чемпионата мира, который прошел в Бангкоке с 19 по 29 июля. Со слов Караева, Беларусь завоевала семь медалей и заняла шестое общекомандное место. Елена Лешкевич взяла золото.

Это не все. Виталия Тишурова, главного тренера национальной сборной команды по восточным видам единоборств, признали лучшим тренером 2019 года по версии IFMA. На пресс-конференции обратили отдельное внимание на то, что таких результатов участники соревнований достигли в сложных условиях. Состязания проводились в Таиланде — при сорокаградусной жаре.

Караев добавил, что тяжеловесов приберегли для Чемпионата Европы, — от них ожидают высоких мест. К слову, чемпионат пройдет в Минске, во Дворце спорта, с 4 по 11 ноября 2019. Это закрепили в подписанном соглашении. На мероприятии планируют сэкономить: спортсменов разместят в ближайших гостиницах и не станут тратиться на доставку.

Фото облокжи: @alena.liashkevich.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуская спортсменка Елена Лешкевич стала первой девушкой в спорте, которая выиграла четыре чемпионата мира по муай-тай (таиландскому боксу) подряд. Об этом...
 
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