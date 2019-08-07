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Циклон Xaver в Минске: по городу «плавают» машины и пешеходы

08.08.2019 14:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Не успели мы предупредить о циклоне Xaver, который настиг Беларусь, как Минск поплыл. Улицы затопило — и на фото и видео, которые беларусы постят в соцсети, можно подумать, что в стране появилось море. Но это дождь (вот это да!), а судя по сообщениям синоптиков, завтра ситуация не улучшится.

В какой день погода изменится окончательно — неизвестно. Возможно, это частично произойдет уже после выходных (штормовое предупреждение объявили и на завтра: об осадках в субботу и воскресенье можно прочесть в нашей новости), но такие далекие прогнозы, как правило, не отличаются точностью. Есть информация, что дожди вернутся на предстоящей неделе, начиная со вторника.

Кстати, если помните, Xaver уже приходил в Беларусь шесть лет назад, зимой 2013 года. Тогда снежная буря в Минске замела снегом дороги, машины, а населенные пункты отрезало от электричества. С того времени в нашей стране стали давать похожим явлениям имя Xaver, но новый циклон никак не связан со старым.

Сейчас троллейбусы остановились, и пешеходы вместе с водителями добираются по городу вплавь. Вот, как это выглядит:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ЧП Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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Не успели мы предупредить о циклоне Xaver, который настиг Беларусь, как Минск поплыл. Улицы затопило — и на фото и видео, которые беларусы постят в соцсети, можно...
 
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