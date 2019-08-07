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Циклон Xaver в Минске: по городу «плавают» машины и пешеходы
Источник материала: KYKY>
Не успели мы
В какой день погода изменится окончательно — неизвестно. Возможно, это частично произойдет уже после выходных (штормовое предупреждение объявили и на завтра: об осадках в субботу и воскресенье можно
Кстати, если помните, Xaver уже приходил в Беларусь шесть лет назад, зимой 2013 года. Тогда снежная буря в Минске замела снегом дороги, машины, а населенные пункты отрезало от электричества. С того времени в нашей стране стали давать похожим явлениям имя Xaver, но новый циклон никак не связан со старым.
Сейчас троллейбусы остановились, и пешеходы вместе с водителями добираются по городу вплавь. Вот, как это выглядит:
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