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Белорусы больше не увидят velcom на экранах смартфонов

08.08.2019 15:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусы больше не увидят velcom на экранах смартфонов
фото: A1

Как рассказали в компании А1, изменение станет результатом репозиционирования velcom: последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент.

 
 
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