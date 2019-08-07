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Белорусы больше не увидят velcom на экранах смартфонов
Источник материала: Myfin
Как рассказали в компании А1, изменение станет результатом репозиционирования velcom: последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент.
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С 12 августа компания будет использовать только бренд А1
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