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Поездов, на которые можно купить билет через интернет за 15 минут до отправления, стало больше

08.08.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БЖД увеличило количество поездов, на которые можно купить билет на сайте poezd.rw.by за 15 минут до отправления. Об этом написано на сайте перевозчика. Проездные документы можно купить с электронной регистрацией от любой станции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас на сайте БЖД можно покупать билеты двумя способами — без электронной регистрации — это когда потом нужно идти в билетную кассу и распечатывать его на специальном бланке, и с электронной регистрацией, когда оформлять билет в кассе не нужно.

Раньше на все поезда можно было сделать электронную регистрацию не позже чем за час до отправления поезда с начальной станции. Теперь можно за 15 минут до отправления и с любой станции.

Если пассажир прошел электронную регистрацию, то при посадке ему нужно предъявить паспорт, военный билет, водительское удостоверение или другой документ, удостоверяющий личность. Пассажирам до 14 лет нужно показать свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность.

БЖД обращает внимание: если электронный билет куплен меньше чем за 1 час до отправления поезда со станции начала маршрута, то при посадке дополнительно необходимо предъявить бланки электронных билетов заказа на бумаге или мобильном телефоне либо планшете. Также можно назвать 14-значные номера электронных билетов.

За 7 месяцев 2019 года на сайте БЖД было оформлено 1 млн 684 тысячи электронных билетов.

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Проездные документы можно купить с электронной регистрацией от любой станции.
 
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