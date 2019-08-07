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Поездов, на которые можно купить билет через интернет за 15 минут до отправления, стало больше
Источник материала: Tut.by
БЖД
Раньше на все поезда можно было сделать электронную регистрацию не позже чем за час до отправления поезда с начальной станции. Теперь можно за 15 минут до отправления и с любой станции.
Если пассажир прошел электронную регистрацию, то при посадке ему нужно предъявить паспорт, военный билет, водительское удостоверение или другой документ, удостоверяющий личность. Пассажирам до 14 лет нужно показать свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность.
БЖД обращает внимание: если электронный билет куплен меньше чем за 1 час до отправления поезда со станции начала маршрута, то при посадке дополнительно необходимо предъявить бланки электронных билетов заказа на бумаге или мобильном телефоне либо планшете. Также можно назвать 14-значные номера электронных билетов.
За 7 месяцев 2019 года на сайте БЖД было оформлено 1 млн 684 тысячи электронных билетов.
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Проездные документы можно купить с электронной регистрацией от любой станции.
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