Копил на машину, а вложил в инстаграм. Как выглядит бодибилдер из Минска с 900 тысячами подписчиков

Источник материала: Tut.by

В 21 год Артем Дубовик — абсолютный чемпион Беларуси по бодибилдигу. Молодой человек ведет блог в инстаграме, где у него больше 900 тысяч подписчиков. На вопрос «как набрал такую аудиторию?» Артем пожимает плечами: «Всегда хотел быть популярным».



Фото: из личного архива

«Считал себя дрыщом»

В подростковом возрасте Артем начал комплексовать по поводу своей формы.

— Сейчас понимаю, что это был, скорее, юношеский максимализм. Выглядел я нормально: поджарый, жилистый парень. А тогда считал себя дрыщом.

На отдыхе с родителями парень заглянул в тренажерный зал. Понравилось так, что по приезде попросил у мамы разрешения заниматься в Минске.

— Рядом с лицеем БНТУ, где я учился, был тренажерный зал. Типичная подвальная качалка. Туда и пошел… Знаний никаких, опыта тоже. Мне было все равно, как на меня посмотрят: я пришел в зал, чтобы меняться. Все, что у меня тогда было, — лишь книга Шварценеггера по бодибилдингу.

Информацию о том, как набрать вес, молодой человек искал в интернете. Рацион после тренировки выглядел так: зефир с молоком на перекус, а по приезде домой — огромное жареное куриное филе. С упражнениями дело обстояло сложнее.



Фото: из личного архива. Артем до занятий спортом

— Тогда я не понимал, что такое техника. У меня не было никаких тренировочных программ. Я знал, например, что есть какое-то движение — что-то похожее пытался делать. При этом старался поднимать максимальный вес, который только мог осилить. Если честно, сам не понимаю, как обошелся без травм.

Артем вспоминает, что за первый год тренировок, несмотря на неопытность, добился большого прогресса. Секрет был в числе прочего и в зале: там тренировалось множество атлетов. Тренеры подсказывали упражнения, помогали советом, а позже и вовсе начали отмечать спортивный потенциал.

— Мне стали довольно часто говорить, что у меня хорошее телосложение, рассказали про соревнования. К тому же я сам смотрел на зарубежных спортсменов в инстаграме — мне нравилось, что они делают, хотелось выглядеть так же. И я задумался: а может, и правда попробовать?

«Люди говорили: „У тебя не получится“»



Фото: из личного архива

Подготовка, отмечает Артем, оказалась непростой. Молодой человек взял за правило: делать то, что хочется, но не в ущерб учебе. Зал приходилось совмещать с рисованием архитектурных проектов в университете. Тяжело давалась и диета.

— Мне сказали, условно говоря, ничего не есть. Каких-то пару граммов каши, одно яблоко в день и много отварного мяса без соусов. Десертом был грейпфрут раз в три дня. Одним словом — убийство организма и психики. Были и люди, которые говорили: «У тебя не получится». Но свернуть на половине пути я не мог и понимал, что эти испытания закалят характер.

В свой дебют Артем занял второе место на чемпионате Беларуси по бодибилдингу. Молодой человек признается: был рад результату, но остался недоволен формой. Следующий старт запланировал через полгода, но там случился провал — 8 место.



Фото: из личного архива

— Тогда свою жизнь я ассоциировал с выступлениями, хотел быть спортсменом. В свободное от пар время подрабатывал в зале тренером. Сейчас понимаю, что так делать было нельзя: слишком большая ответственность за здоровье людей. Но тогда хотелось быть независимым от родителей. На жизнь, если честно, хватало, даже чуть откладывал… на машину. Хотел купить BMW.

После неудачных соревнований молодой человек взял паузу, чтобы поработать над формой и лучше подготовиться к старту. С новым тренером процесс шел легко. Подготовка не была изнурительной во многом за счет гибкой диеты: спортсмен ел все, что хотел, но подсчитывал калории, белки, жиры и углеводы. Итог — победа на кубке Беларуси по бодибилдингу в 2018 году и звание абсолютного чемпиона.

«Пригласили на съемку в Дубай. Оказалось — для эскорта»



Фото: Александр Королев

Однажды друг-фотограф предложил Артему поучаствовать в съемке. Снимки выложили в сеть — стали поступать предложения о новых фотосессиях. В один день московское агентство заметило Артема.

— Я показал предложение другу. Он подвоха не увидел: нормальное агентство, работает с хорошими фотографами. В итоге я ответил, что готов приехать в Москву.

После удачной съемки Артем вернулся в Минск и стал ждать предложений. В один день с ним все же связались.

— Мне написал агент, что меня приглашают на съемку в Дубай. Первые мысли — вау, супер, класс. А потом выясняется, что я там должен жить с каким-то мужчиной в номере… Оказалось, что это агентство также занимается мужским эскортом. Владельцы зовут красивых парней с хорошим телом из глубинки в Москву. Ведут в дорогой ресторан, показывают, как круто может выглядеть жизнь. А потом ставят перед выбором: либо живешь здесь и работаешь в эскорте, либо уезжаешь обратно.

Артем признается: желания быть моделью у него нет. Молодой человек считает такую работу бессмысленной. Предложений о съемках у него сейчас достаточно, но развиваться хочется совсем в другом направлении. Полтора года назад начал вести инстаграм.

«Вложил 4 тысячи долларов, которые копил на машину»



Фото: Сергей Пушной

— Я завел инстаграм, но не знал, как его правильно вести. Просто выкладывал эротические фото со съемок. Меня отмечали фотографы — на страницу приходила их мужская аудитория. Понятно, что нетрадиционной ориентации. 90% подписчиков были мужчины. Мне такое внимание было ни к чему, я просто завел новую страницу.

Самым сложным, по словам Артема, оказалось продумать концепцию. Первое время успеха не было, приходилось менять и адаптировать контент. А в какой-то момент молодой человек пришел к тому, чтобы делать блог с мужским мнением на «женские» темы. Рост был сумасшедшим: в месяц приходило по 200 тысяч человек.

— Я прощупал почву, и, когда был во всем уверен, начал покупать дорогую рекламу у крупных блогеров. Вложил 4 тысячи долларов, которые были у меня на машину.

Сегодня у Артема более 900 тысяч подписчиков. Большинство — девушки из стран СНГ. Артем признается, что его часто узнают в торговых центрах и просят сфотографироваться. А о заработке говорит осторожно: блогерство сравнимо с бизнесом. Есть те, кто может заработать тысячу долларов в месяц, а есть те, кто 10 тысяч.

«Труднее всего давалось быть собой»



Фото: Павел Лепихин

— В блогерстве сложно все от начала и до конца: продвижение, становление, поддержание, создание контента, своей позиции, личного бренда. Мне труднее всего давалось быть собой. Сейчас блогер — это, условно говоря, сторис. Первое время я снимал видео без души, например, как готовил с голым торсом, а в итоге получал отписки. Сейчас показываю то, что есть на самом деле: обычного простого парня.

По мнению Артема, раскрутить блог без инвестиций сейчас практически нереально. И хотя молодой человек планирует развиваться в этой сфере, признается, что учебу на архитектора оставлять не хочет. В планах как минимум доучиться (осталось два курса), а в будущем, возможно, проектировать жилые дома.

— Но я также знаю, что не оставлю спорт. Сейчас тренируюсь в зале 4−5 раз в неделю, правда, не держу строгую диету. Думаю, через год-полтора попробую выступить на соревнованиях в Европе. Может быть, удастся получить квалификацию, чтобы попасть на главный бодибилдерский турнир мира — «Олимпия».