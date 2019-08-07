ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производство резидентов гродненской СЭЗ за I полугодие выросло на 18% до Br1,4 млрд

08.08.2019 14:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" произвели в I полугодии продукции на Br1,4 млрд, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается на сайте СЭЗ.

"Доля резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в обрабатывающей промышленности Гродненской области достигла 27%. Основными драйверами роста стали производители продуктов питания (рост на 45%), машин и оборудования (26%) и  химической продукции (16%)", - отметили в СЭЗ.

По ее информации, в  структуре производства лидирующую позицию заняла деревообработка и производство мебели – 33% (выпущено продукции на  Br461 млн).  Доля пищевой и сельскохозяйственной продукции составила  23% (Br321 млн), на третьем месте - машиностроение и металлообработка. На них пришлось 15% (Br202 млн) от общего объема производства в СЭЗ "Гродноинвест". Доля легкой и химической промышленности составили 13% (Br182 млн) и 11% (Br157 млн) соответственно.

В 2018 году объем производства резидентов СЭЗ "Гродноинвест" превысил Br2,5 млрд.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" произвели в I полугодии продукции на Br1,4 млрд, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается на сайте СЭЗ. "Доля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в шоу-бизнесе: Фадеев разорвал контракт с артисткой Наргиз и запретил петь его песни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика