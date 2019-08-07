Производство резидентов гродненской СЭЗ за I полугодие выросло на 18% до Br1,4 млрд

Источник материала: Интерфакс

Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" произвели в I полугодии продукции на Br1,4 млрд, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается на сайте СЭЗ.

"Доля резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в обрабатывающей промышленности Гродненской области достигла 27%. Основными драйверами роста стали производители продуктов питания (рост на 45%), машин и оборудования (26%) и химической продукции (16%)", - отметили в СЭЗ.

По ее информации, в структуре производства лидирующую позицию заняла деревообработка и производство мебели – 33% (выпущено продукции на Br461 млн). Доля пищевой и сельскохозяйственной продукции составила 23% (Br321 млн), на третьем месте - машиностроение и металлообработка. На них пришлось 15% (Br202 млн) от общего объема производства в СЭЗ "Гродноинвест". Доля легкой и химической промышленности составили 13% (Br182 млн) и 11% (Br157 млн) соответственно.

В 2018 году объем производства резидентов СЭЗ "Гродноинвест" превысил Br2,5 млрд.