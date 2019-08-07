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В Рогачёве пенсионер бросал в шумевших детей бутылки с водой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 августа в Рогачёве местный житель бросал в шумевших детей бутылки с водой.
Как
Выяснилось, что 69-летний мужчина бросал в детей с пятого этажа наполненные водой бутылки из-под пива и безалкогольных напитков.
Во время разговора с правоохранителями пенсионер пояснил, что он пил пиво и отдыхал, а школьники шумели и мешали ему.
Один из «снарядов» попал в руку мальчику, но обошлось без серьёзных последствий.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганства». Мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.
Аналогичный случай произошёл несколько недель назад в Гродно.
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Новости Беларуси. 4 августа в Рогачёве местный житель бросал в шумевших детей бутылки с водой. Как сообщает МВД Беларуси, звонок в милицию поступил от матери...
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