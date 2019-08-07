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В Рогачёве пенсионер бросал в шумевших детей бутылки с водой

08.08.2019 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 августа в Рогачёве местный житель бросал в шумевших детей бутылки с водой.

Как сообщает МВД Беларуси, звонок в милицию поступил от матери 9-летнего мальчика. Женщина рассказала, что пенсионер беспричинно травмировал ребёнка, когда он и другие ребята играли на улице.

Выяснилось, что 69-летний мужчина бросал в детей с пятого этажа наполненные водой бутылки из-под пива и безалкогольных напитков.

Во время разговора с правоохранителями пенсионер пояснил, что он пил пиво и отдыхал, а школьники шумели и мешали ему.

Один из «снарядов» попал в руку мальчику, но обошлось без серьёзных последствий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганства». Мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.

Аналогичный случай произошёл несколько недель назад в Гродно.

Мужчина бросил в шумевших во дворе детей два ножа – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 4 августа в Рогачёве местный житель бросал в шумевших детей бутылки с водой. Как сообщает МВД Беларуси, звонок в милицию поступил от матери...
 
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