ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

08.08.2019 15:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 50 правоведов и по 25 экономистов и айтишников. В Академии управления торжественно зачислили слушателей в Институт управленческих кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

Проходные баллы были традиционно высокими, вне зависимости от формы обучения. Специальности здесь уникальны – не дублируют другие вузы. Всего на первый курс поступили 180 человек. Порядка 80% из них – представители регионов.   

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Проходные баллы и на бюджет, и на платной основе самые высокие. Мы видим, что формируются сильные группы. Основной ориентир связан с практико-ориентированной составляющей. Есть договора с правоохранительными органами для правоведов, с банками – для экономистов.    

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

Анна Глуховская, студент 1-го курса по специальности «Госуправление и экономика»:
Я выбрала этот вуз, потому что тут преподают преподаватели, которые имеют большой опыт и багаж знаний. Я уверена, что после окончания вуза смогу в полной мере пользоваться полученными знаниями.     

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

Среди поступивших более 60 человек закончили школу с золотой медалью.   

Люди в материале: Геннадий Пальчик, Анна Глуховская
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 50 правоведов и по 25 экономистов и айтишников. В Академии управления торжественно зачислили слушателей в Институт управленческих кадров,...
 
Новости дня
Новости разные
 
У пятніцу зноў прагназуюцца дажджы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика