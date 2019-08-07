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В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 50 правоведов и по 25 экономистов и айтишников. В Академии управления торжественно зачислили слушателей в Институт управленческих кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проходные баллы были традиционно высокими, вне зависимости от формы обучения. Специальности здесь уникальны – не дублируют другие вузы. Всего на первый курс поступили 180 человек. Порядка 80% из них – представители регионов.
Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Анна Глуховская, студент 1-го курса по специальности «Госуправление и экономика»:
Среди поступивших более 60 человек закончили школу с золотой медалью.
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В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров
Новости Беларуси. 50 правоведов и по 25 экономистов и айтишников. В Академии управления торжественно зачислили слушателей в Институт управленческих кадров,...
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