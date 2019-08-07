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Говорят, что звон колоколов и сейчас разносится по острову. Показываем, как в Браславском районе ищут остатки монастыря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Браславском районе археологам предстоит заглянуть в древнейшую историю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там ведутся раскопки на месте, где 500 лет назад стоял монастырь. По легенде он сгорел от удара молнии. Но, как утверждают местные жители, звон колоколов и по сей день разносится по острову. Большую доказательную базу собрал местный историк. В его архив вошли документы, литературные произведения и даже картины.
Звон колоколов над гладью, поговаривают, слышат и сегодня. Хотя монастырь, который размещался на этом острове сгорел от удара молнии в начале 19 века.
Николай Плавинский, заведующий кафедрой МГЭИ им.Сахарова:
В документах святая обитель впервые упоминается в 1500 году. Сюда съезжались поломники со всего мира, чтобы поклониться чудодейственной иконе Божьей Матери "Владычице Озер". Она, кстати, сохранилась. А вот сам монастырь исчез, оставив в земле на острове редкие напоминания о себе.
Василий Васильев, научный сотрудник Национального исторического музея:
Монеты, кстати, целиком отражают письменную историю монастыря с 16 до 19 века. По годам чеканки.
Анастасия Аласания, СТВ:
На раскопки в Браслав съехались волонтеры со всей Беларуси. А вот инициаторами археологической вахты стали местные жители, неравнодушные к истории своей малой родины.
Алена Шевчик, руководитель проекта «Остров Монастырь»:
А пока важно понять схему расположения строений монастыря на острове. Для этого – раскопать фундамент, не пренебрегая в процессе ценными артефактами. И уже тогда, опираясь на археологические находки, вписать в летопись Браславского края недостающие исторические факты.
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Говорят, что звон колоколов и сейчас разносится по острову. Показываем, как в Браславском районе ищут остатки монастыря
Новости Беларуси. В Браславском районе археологам предстоит заглянуть в древнейшую историю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ведутся...
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