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Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 августа в Минске потребовалась помощь спасателей из-за выпадения обильных осадков.
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Ещё три троллейбуса и восемь автобусов были вынуждены прервать своё движение возле станции метро «Могилёвская».
Помощь по откачке воды оказывается на улице Уборевича, 99 и на территории частного дома по улице Юношеская.
Из-за дождей была заблокирована легковушка по улице Васнецова. Подразделения МЧС помогли отбуксировать машину.
Информация о пострадавших не поступала.
Недавно на Будслав обрушился сильный град.
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Новости Беларуси. 8 августа в Минске потребовалась помощь спасателей из-за выпадения обильных осадков. По сведениям Минского ГУМЧС, на Партизанском проспекте...
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