Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 августа в Минске потребовалась помощь спасателей из-за выпадения обильных осадков.

По сведениям Минского ГУМЧС, на Партизанском проспекте оказался подтоплен участок дороги в районе площади Ванеева. Из-за этого временно останавливались 6 троллейбусов в обе стороны.



Фото: Минское ГУМЧС

Ещё три троллейбуса и восемь автобусов были вынуждены прервать своё движение возле станции метро «Могилёвская».



Фото: Минское ГУМЧС

Помощь по откачке воды оказывается на улице Уборевича, 99 и на территории частного дома по улице Юношеская.



Фото: Минское ГУМЧС

Из-за дождей была заблокирована легковушка по улице Васнецова. Подразделения МЧС помогли отбуксировать машину.



Фото: Минское ГУМЧС

Информация о пострадавших не поступала.



Фото: Минское ГУМЧС

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