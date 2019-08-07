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Третья девочка. Мила Йовович снова готовится стать мамой

08.08.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Американская актриса Мила Йовович готовится стать мамой в третий раз. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

«Когда 13 недель назад я узнала, что снова беременна, меня охватила смесь чувств, варьирующихся между огромной радостью и абсолютным ужасом. Из-за моего возраста и прерывания последней беременности я не хотела слишком привязываться к ребёнку», – написала 43-летняя актриса.

Третья девочка. Мила Йовович снова готовится стать мамой
Фото: instagram.com/millajovovich

Йовович добавила, что последние несколько месяцев все в семье жили как на иголках. Недавнее УЗИ показало, что с ребёнком всё хорошо. У супругов появится третья дочь.

«Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моего прогресса!», – закончила Мила.

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Напомним, в 2017 году из-за преждевременных родов актрисе был сделан экстренный аборт, когда она находилась на четвёртом с половиной месяце беременности.

Сейчас в семье растут две девочки. Старшей – 11 лет, младшей – 4 года. Кстати, недавно мы рассказывали, что старшая дочка Милы Йовович растёт её копией.

Посмотреть на фото Эвы Габо Андерсон можно здесь.

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Новости США. Американская актриса Мила Йовович готовится стать мамой в третий раз. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. «Когда 13 недель назад я...
 
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