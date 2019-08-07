А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

Источник материала: СТВ

Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что кошки всегда очень индивидуальные. В нашем материале мы предлагаем посмотреть на питомцев известных людей.

Карл Лагерфельд

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся



Фото: instagram.com/choupettesdiary

Сальвадор Дали





Жизнь Сальвадора Дали была интересной и насыщенной, узнать интересные факты можно здесь .

Владимир Короткевич

Владимир Короткевич. Страницы жизни белорусского писателя





Иосиф Бродский





Эрнест Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй. Как любящий жизнь красавец превратился в унылого потухшего старика





Вивьен Ли

Вивьен Ли хотела получать радость от жизни, ценила чувство юмора и ненавидела эгоистов - здесь подробнее.





Эд Ширан

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram



Фото: instagram.com/thewibbles