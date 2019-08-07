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А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей
Источник материала: СТВ
Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что кошки всегда очень индивидуальные. В нашем материале мы предлагаем посмотреть на питомцев известных людей.
Карл Лагерфельд
Сальвадор Дали
Владимир Короткевич
Иосиф Бродский
Эрнест Хемингуэй
Вивьен Ли
Эд Ширан
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Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что...
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