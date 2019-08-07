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А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

08.08.2019 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что кошки всегда очень индивидуальные. В нашем материале мы предлагаем посмотреть на питомцев известных людей.

Карл Лагерфельд

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей
Фото: instagram.com/choupettesdiary

Сальвадор Дали

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

Жизнь Сальвадора Дали была интересной и насыщенной, узнать интересные факты можно здесь.

Владимир Короткевич

Владимир Короткевич. Страницы жизни белорусского писателя

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

Иосиф Бродский

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

Эрнест Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй. Как любящий жизнь красавец превратился в унылого потухшего старика

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

Вивьен Ли

Вивьен Ли хотела получать радость от жизни, ценила чувство юмора и ненавидела эгоистов - здесь подробнее.

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

Эд Ширан

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей
Фото: instagram.com/thewibbles  

Продолжить любоваться котами можно по ссылке.

Люди в материале: Карл Лагерфельд, Сальвадор Дали, Владимир Короткевич, Иосиф Бродский, Эрнест Хемингуэй, Вивьен Ли, Эд Ширан
 
 
Ссылка на источник 30
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Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что...
 
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