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Ученые обнаружили новый вид паука-волка

08.08.2019 15:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время научной экспедиции зоологов Алтайского государственного университета на Мультинском участке заповедника специалисты обнаружили новый для науки вид паука. Неизвестный вид относится к семейству Lycosidae — пауки-волки. Об этом пишет пресс-служба Катунского заповедника.


Фото: сайт Катунского заповедника

По словам участника экспедиции Александра Фомичева, пауки этого рода живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи. Около 2/3 их видов являются обитателями Алтайских гор, а зачастую живут в пределах какого-либо конкретного горного хребта.

Важно отметить, что пауки-волки из рода Acantholycosa аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах. Но в случае с обнаруженным видом ситуация иная: новый вид живет на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке). Совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной ситуацией.


Фото: сайт Катунского заповедника

Неизвестный вид паука оказался довольно пуглив, и сразу убегал в щели между камнями. Тем не менее, ученым удалось сфотографировать и отобрать несколько особей паука-волка для дальнейшего описания и обнародования.

 
 
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Пауки этого рода живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи.
 
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