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Уже официально: Глеб перешел в "Ислочь"

08.08.2019 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник Александр Глеб стал игроком «Ислочи», сообщает пресс-служба клуба.



Этот сезон 38-летний Глеб начинал в БАТЭ, но провел за основную команду всего 1 матч. И в июне футболист покинул борисовскую команду.

Александр Глеб - самый титулованный белорусский футболист современности.

Он известен по выступлениям за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги». 

За свою карьеру Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008).


Глеб – первый белорусский футболист, сыгравший в финале Лиги чемпионов. Случилось это в 2006 году, когда Александр играл в лондонском «Арсенале». Спустя три года в составе «Барселоны» футболист выиграл самый престижный европейский клубный футбольный турнир.

С 2001 года выступает в составе национальной сборной Беларуси.
 
 
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Полузащитник Александр Глеб стал игроком «Ислочи», сообщает пресс-служба клуба.
 
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