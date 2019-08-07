ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не прошло и полгода: Грибаускайте забыта, рейтинг Науседы растет

08.08.2019 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы общество оценило политических деятелей страны.

На вершине рейтинга – трое президентов, лидирует Науседа. А в группе политиков, получающих самую негативную оценку, на первое место вышел глава Минздрава Аурелиюс Верига (ранее эту позицию занимал лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис). 

За последний месяц снизился и рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса, положительно его оценивают 42%, а отрицательно - 49% жителей. 

Лучше всего респонденты оценили Науседу - 85% оценили его положительно и лишь 9% - отрицательно. 

По сравнению с данными за июнь, рейтинг Науседы вырос на 7%. При этом впервые с 2008 года Науседа занял первую строку рейтинга.

На втором месте по популярности - экс-президент Валдас Адамкус (83% и 10%). 

На третьем - экс-президент Даля Грибаускайте (64% и 30%). 

На шестом месте рейтинга спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис (55% и 31%).

Опрос по заказу информационного агентства ELTA был проведен компанией Baltijos Tyrimai. 

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/novejshie-rejtingi-politikov-litvy-gribauskajte-zabyta-rejting-nausedy-rastet.d?id=81941829
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы общество оценило политических деятелей страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы больше не увидят velcom на экранах смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика