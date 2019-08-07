Не прошло и полгода: Грибаускайте забыта, рейтинг Науседы растет

На вершине рейтинга – трое президентов, лидирует Науседа. А в группе политиков, получающих самую негативную оценку, на первое место вышел глава Минздрава Аурелиюс Верига (ранее эту позицию занимал лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис).





За последний месяц снизился и рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса, положительно его оценивают 42%, а отрицательно - 49% жителей.





Лучше всего респонденты оценили Науседу - 85% оценили его положительно и лишь 9% - отрицательно.





По сравнению с данными за июнь, рейтинг Науседы вырос на 7%. При этом впервые с 2008 года Науседа занял первую строку рейтинга.





На втором месте по популярности - экс-президент Валдас Адамкус (83% и 10%).

На третьем - экс-президент Даля Грибаускайте (64% и 30%).

На шестом месте рейтинга спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис (55% и 31%).

Опрос по заказу информационного агентства ELTA был проведен компанией Baltijos Tyrimai.

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