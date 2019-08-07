Улицы затопило — и на фото и видео, которые беларусы постят в соцсети, можно подумать, что в стране появилось море. Но это дождь (вот это да!), а судя по сообщениям синоптиков, завтра ситуация не сильно улучшится.













В какой день погода улучшится окончательно — неизвестно. Возможно, это частично произойдет уже после выходных (синоптики также сообщают об осадках в субботу и воскресенье), но такие далекие прогнозы, как правило, не отличаются точностью.













Есть информация, что сильные дожди вернутся на предстоящей неделе, начиная со вторника.













Кстати, если помните, Xaver уже приходил в Беларусь шесть лет назад, зимой 2013 года. Тогда снежная буря в Минске замела снегом дороги, машины, а населенные пункты отрезало от электричества. С того времени в нашей стране стали давать таким явлениям имя Xaver, но новый циклон никак не связан со старым.