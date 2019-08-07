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Глава МВД Караев: Страшновато было на роллеры становиться, но надо

08.08.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел во время пресс-конференции об итогах чемпионата мира по муай-тай рассказал журналистам, как поддерживает себя в хорошей физической форме.



- Я стараюсь почаще играть в футбол, волейбол, в прошлом году освоил новый вид спорта - байдарки, несколько раз по Свислочи катался. Традиционно, на протяжении шести лет, участвую в "Минской лыжне".

Недавно министр освоил лыжероллеры и провел несколько тренировок.

- Меня это очень увлекло, мне нравится осваивать новые виды спорта. Страшновато было на роллеры становиться, но надо, поэтому было очень приятно, что получилось.

До старта соревнований по лыжероллерам, которые пройдут среди руководителей силовых ведомств, остался месяц - полтора.
 
 
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Министр внутренних дел во время пресс-конференции об итогах чемпионата мира по муай-тай рассказал журналистам, как поддерживает себя в хорошей физической форме.
 
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