Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по северо-востоку - до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов.
|
Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-востоку Беларуси 9 августа
08.08.2019 15:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по северо-востоку - до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-востоку Беларуси 9 августа из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)