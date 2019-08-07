Варламов хотел похвалить Минск, но скатился в сарказм: «В армии тоже чисто»

Источник материала: Ежедневник

Минск, но скатился в сарказм: «В армии тоже чисто»">

фото: varlamov.ru Минск, но скатился в сарказм: «В армии тоже чисто»">

Известный блогер продолжил обзор белорусской столицы: "Не оставляет чувство, что ты приехал с инспекцией в образцово-показательную военную часть".

Известный российский блогер недавно покритиковал Минск, а сегодня вышел с постом «Хороший Минск», где отметил достоинства белорусской столицы. Правда, некоторые плюсы Минска перекликаются с его же минусами ("советский" колорит), а большинство комментариев Варламова снова носят критический оттенок…

Публикуем мнение автора:

- Главный туристический бренд Минска – "Зато у нас чисто!". Разбуди среди ночи любого туриста и спроси его: "Быстро отвечай, как тебе Минск!" — и он на автомате ответит: "Чисто!".Хорошо, в Минске действительно чисто. Я бы, правда, не сказал, что в Минске чище, чем в Москве. В Минске действительно порядок, все газоны пострижены, все вот эти цветочки. Другой вопрос – насколько это хорошо? Вообще, в плане города, насколько важны чистота и порядок?



На первый взгляд может показаться, что чистота и ухоженность – это чуть ли не самое важное в городе. Ну вот кто хотел бы ходить по грязным улицам? С другой стороны, объехав весь мир, я могу сказать, что лёгкая небрежность и не всегда вылизанные улицы – это не критично.



Например, в Лондоне или Берлине мусора на улицах и нескошенных газонов куда больше, чем в Минске. Но эти города гораздо приятнее и интереснее Минска. В Нью-Йорке мусора на улицах бесконечно больше, чем в Минске, но и Нью-Йорк бесконечно интереснее Минска. Конечно, не из-за мусора, мусор в Нью-Йорке реально смущает. Просто это не главное.



Достичь чистоты в городе не так сложно. В армии вон тоже чисто, в казармах все кровати заправлены, а бордюры красят по 10 раз в год. И что? Не слышал, чтобы кто-то стремился жить в военной части. Там ведь порядок и чисто! Гораздо сложнее сделать хорошее общественное пространство, парк или площадь. Тут уже мало просто согнать отряд дворников, тут надо думать. И если Минск научились мести, то делать его интересным пока не научились.



Но мы же сегодня про хорошее! Поэтому начну банально:



В Минске чисто.

В Минске порядок.

В Минске люди хорошие.



Так, что у нас дальше...



Несомненно, главный плюс Минска – это советское наследие. Город был полностью уничтожен во время войны, и центральная часть отстроена в 50-е годы.



— И кого ты хочешь этим удивить? — cпросите вы. — Десятки наших городов были уничтожены и заново отстроены. Что тут такого?



Действительно, десятки городов, только многие ли из них сохранили своё советское наследие до сегодняшнего дня? Минск в этом плане – уникальный город. Такое впечатление, что в 91-м году Советский Союз не развалился, а просто все республики вышли из его состава. А Белорусская ССР продолжила своё существование.



В Минске никто не застроил широкие проспекты, не изуродовал кварталы помпезных советских зданий. В Минске до сих пор можно встретить неоновые вывески на советских коробках, напоминающие о мире во всём мире и подвиге дедов. В Минске советские парки не обросли плесенью шашлычных и китайских аттракционов.



Я без всякий иронии говорю, что это большой плюс Минска, и другие города могут ему только позавидовать. Это правильно – сохранять то, что имеешь. И если из-за такой трагедии, как война, у вас в городе не осталось исторической застройки, то правильно сохранять тоталитарную сталинскую архитектуру.



Ещё в Минске безопасно. Например, вот в этом рейтинге Numbeo Минск среди датских, норвежских и австрийских городов, одних из самых безопасных в мире. Из постсоветских городов безопаснее только в Таллине, Тарту, Ереване и Тбилиси.



В 2018 году в Минске было зарегистрировано 35 убийств и покушений на убийство, а также 121 умышленное причинение тяжких телесных повреждений, из которых в восьми случаях потерпевшие умерли. То есть всего 43 смертельных случая. В прошлом году в Минске проживало 1 982 444 человек – получается 2,2 убийства на 100 000 населения. Это низкий показатель. В сравнимом по масштабам Новосибирске (1 612 833 жителя) в 2018 году произошло 151 убийство, то есть почти 9,4 убийства на 100 тысяч жителей. Разница в 4,3 раза.



В Минске действует концепция безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы, которая называется "Добрая дорога". До 2006 года в Минске каждый год на дорогах погибало больше 100 человек. Новая программа признала, что "дизайн улично-дорожной среды" в столице неправильный, а пешеходы и велосипедисты являются самыми незащищёнными участниками движения. К 2021 году количество погибших в ДТП в Минске должно быть снижено до 25 человек.



В городе стали массово устанавливать "лежачих полицейских", устраивать островки безопасности, заужать проезжую часть и монтировать новое освещение, в частности на пешеходных переходах. В итоге программа позволила снизить число жертв ДТП в Минске до 28 человек в 2018 году. Это пока ещё много, но прогресс очевиден.



При этом от бесполезных мер типа установки противопешеходных заборов и рытья подземных переходов в Минске пока не сумели отказаться, а максимальная разрешённая скорость в городе – всё ещё 60 км/ч. Но будем считать это данью советским традициям и надеяться, что со временем Минск всё же от них избавится.



1. Красивое здание Художественного музея построили в середине 50-х. Если б ещё не портили колонны афишами и железными рейками под них, было бы вообще отлично.





2. Сохранились не только советские здания, но и старые вывески. В России такое почти не встретишь уже.







3. Под такой шикарный барельеф, конечно, больше подошла бы массивная деревянная дверь, но тогда и все окна надо менять.





4. Главная улица, проспект Независимости. Если бы не современные автомобили, можно было бы подумать, что мы в 70-х. Видно, что вдоль проспекта высадили молодые деревья, но некоторые не прижились. Можно было закупить сразу взрослые деревья, а так часть придётся удалять и сажать заново.





5. Посмотрите, насколько чистые фасады! Если убрать рекламу и поменять машины, то можно снимать фильмы про Советский Союз. Нет ни кондеев, ни застеклённых балконов.





6. Ещё бы за цветом рам в окнах следили – совсем была бы красота.





7. Кстати, в Минске есть нормальные знаки пешеходного перехода, без раздражающих жёлтых рамок, и нормальные зебры. Но об этом ниже.





8. Некоторые здания пытаются испортить рекламой, но визуально Минск всё равно гораздо чище большинства российских городов.





9. Здесь сохраняют не только сталинскую архитектуру, но и более позднюю застройку.





10. Парки тоже выглядят так, как будто время тут застыло. Но покрытие поменять было бы не стыдно. Главное, про дренаж не забудьте.







11. Красота!







12. Где же все шашлычные?







13. А нет их. Есть только такое детское кафе.





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15. Правильная остановка по центру дороги. Выходя из трамвая, человек должен попадать на безопасную остановку, а не выпрыгивать на дорогу, рискуя попасть под машину.







16. Мило. Здесь, кстати, хорошо видно, как одна вывеска может подпортить впечатление от архитектурного ансамбля.







17. А ещё это пример удачной застройки, сомасштабной человеку. В этих домиках на первом этаже бизнес, на втором – жильё.







18. Крутые фонари и лавочки.







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20. Мне кажется, Минску не стоит больше расти вверх, иначе он потеряет часть своего наследственного советского очарования.







21. Как ни странно, в Минске есть крутой стрит-арт. Тут уже 5 лет проходит городской фестиваль Vulica Brasil, на который приезжают белорусские и бразильские художники, а на Октябрьской улице есть целый арт-кластер, стены которого отданы под граффити. Это портрет городского головы Минска конца XIX века Карла Чапского от художника Izum (Сергей Русак).







22. Работа бразильца Рожериу Фернандеса из города Белу-Оризонти







23. Евгений Cowek вдохновлялся образами из белорусской мифологии.







24. Огромное советское здание на заднем плане практически целиком раскрасил Рамон Мартинш (Бразилия).







25. Это тоже его мурал.





26. Арт от бразильского японца Имаи Юска.







27. Speto – это тоже бразилец, причём один из самых известных в граффити-среде.







28. Совместная работа Speto, L7M (Луис Мартинш) и Bazinato.







29. Самый центр города. Похвальная попытка воссоздать историческую среду, которая была утрачена во время войны.







30. Кто-нибудь, передайте хозяевам этих кафе и баров, что использовать рекламные зонтики – тяжкий грех.







31. Хороший широкий тротуар. И обратите внимание, что здесь на столбиках нет цепей. Почему везде так нельзя было сделать?





32. Одно из немногих сохранившихся деревянных зданий. Евроремонтом его тут никто не убивает.







33. Современная архитектура убогая. Начало новому Верхнему городу было положено хорошее, но всё это захлебнулось в бесконтрольном строительстве. Появились какие-то шалманы, торговые центры, пристройки, надстройки... И идея была обречена на провал, потому что историческая среда хороша только когда она цельная.





34. ЧТО ТЫ ТАКОЕ?! Ладно, мы же сегодня о хорошем...







35. В Минске нет ужасных ГОСТов, по которым надо уродовать переходы яркой бело-жёлтой разметкой. Точнее, они есть, но действуют только на нерегулируемых переходах. А если есть светофор, то показывают только габариты. Ещё круто, что в центре рисуют островок безопасности. Конечно, его надо делать физической преградой, но для начала и так сойдёт.







36. Регулируемый переход, прямо как в Германии или Франции. Вот бы в России так. Отдельная разметка – для велопереезда.







37. А вот нерегулируемый, тут белорусы взяли всё худшее из российских ГОСТов. Тут тебе и пёстрая обводка знаков, и жёлтые полосы. Всё это только отвлекает водителя от пешехода, маскируя последнего на переходе. Из хорошего – они делают физические преграды, чтобы никто не парковался рядом с переходом. Это круто.





38. Эти островки против парковок монтируют прямо на асфальт, бордюры прикручивают болтами.







39. В Минске решили рискнуть и вместо обычного городского велопроката запустить велошеринг. Называется он "Колобайк". Компания закупила для Минска 3000 обычных велосипедов, 300 электровелосипедов и 250 электросамокатов. Вся техника китайская. Схема обычная – разблокировка через приложение. Стоит прокат велосипеда 2 белорусских рубля в час (примерно 64 российских).







40. За электровелосипед или электросамокат берут депозит в 1 рубль (31,8 руб.), далее 15 копеек в минуту (4 рубля 77 копеек). Интересно будет посмотреть, долго ли продержится велошеринг в Минске. У Волгограда, например, не получилось из-за ворья и вандалов. А в Минске ещё и цены крайне низкие.







41. Очень круто, что канализационные люки тут уникального дизайна. Особенно мне понравились с памятниками архитектуры.







42. Тоже ничего.







43. Милая деталь – вход в подъезд украсили тигром (или кто это?).







44. Благоустройство от местных жителей выглядит как дикие заросли, с этим они попали в тренд. В США и Европе такое сейчас повсюду, только цветов поменьше.







45. Обычные многоэтажки украшены советскими лозунгами и белорусским орнаментом.





46. Хорошо, что такие элементы тоже сохраняют. Несоветского наследия в Минске практически не осталось.







47. Важный элемент опрятности вдоль дорог – у всех одинаковые заборы. Вообще, заборы – это зло, особенно в русском понимании, когда они скрывают за собой дома. Как выход, можно делать заборы в одном стиле. Тут белорусы большие молодцы.





48. "Зато в Минске чисто!"









