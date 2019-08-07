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Оказывается, бывает и такое. В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

08.08.2019 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет. Такие условия предлагает местный Nordea Bank Abp, пишет РБК со ссылкой на американское издание Bloomberg.


Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. В другом датском банке — Jyske Bank — объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой. Таким образом, ипотечник будет получать проценты по кредиту от банка, говорится в заметке.

Снижение ставок до столь низкого уровня может подтолкнуть рост цен на жилую недвижимость в Дании, считают аналитики Bloomberg. «Это хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье», — заявила главный аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн.

Банки Швейцарии также начали выдавать кредиты заемщикам по отрицательной ставке. Льготные условия доступны тем, кто берет большую сумму на короткий срок. В число стран с самыми низкими ставками по жилищным кредитам также входят Финляндия, Япония и Аргентина.

В России ставки по ипотеке составляют примерно от 7 до 10%, а в Беларуси нормативный документ об ипотечном кредитовании находится только в стадии разработки.

 
Теги: Новости
 
 
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Правда, снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье.
 
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