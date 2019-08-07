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В Пинске при рытье траншеи обнаружили артиллерийский снаряд

08.08.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

  О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО "Пинскэлектросервис". Они копали траншею для замены высоковольтного кабеля по ул. Базовая и наткнулись на 75-милиметровый артиллерийский снаряд.

  На место происшествия незамедлительно направили наряд милиции, до прибытия саперов из в/ч 7404 на этом участке городской улицы был выставлен пост для охраны.

  Снаряд уничтожен.

  По информации БелТА

 
 
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  В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.   О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО...
 
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