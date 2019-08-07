В Пинске при рытье траншеи обнаружили артиллерийский снаряд

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.



О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО "Пинскэлектросервис". Они копали траншею для замены высоковольтного кабеля по ул. Базовая и наткнулись на 75-милиметровый артиллерийский снаряд.



На место происшествия незамедлительно направили наряд милиции, до прибытия саперов из в/ч 7404 на этом участке городской улицы был выставлен пост для охраны.



Снаряд уничтожен.



По информации БелТА