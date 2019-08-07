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В Пинске при рытье траншеи обнаружили артиллерийский снаряд
08.08.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.
О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО "Пинскэлектросервис". Они копали траншею для замены высоковольтного кабеля по ул. Базовая и наткнулись на 75-милиметровый артиллерийский снаряд.
На место происшествия незамедлительно направили наряд милиции, до прибытия саперов из в/ч 7404 на этом участке городской улицы был выставлен пост для охраны.
Снаряд уничтожен.
По информации БелТА
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В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО...
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