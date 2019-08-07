Уход и помощь – для пожилых граждан

ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» создан с целью стационарного социального обслуживания. В интернате организован постоянный уход и помощь пожилым людям, бытовое обслуживание и медицинская помощь.





ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» имеет широкую оздоровительную базу: бассейн, сауны, физиотерапевтическое отделение, спелео-лечение, фито-терапия, также в интернате есть круглосуточный медицинский пост, врачи различных направлений.

Проживание в Интернате может быть постоянным и временным (от 6 до 12 месяцев), в том числе краткосрочным (не более 3 месяцев в год) на условиях государственного обеспечения либо на условиях платного содержания. В Интернат определяются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в соответствии с перечнем показаний, медицинских показаний и противопоказаний для помещения граждан в дома-интернаты соответствующего типа, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

В Интернат могут вселяться граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалиды I и II группы, не имеющих несовершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся инвалидами I и II групп, не достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, либо других физических и юридических лиц, с которыми заключен договор ренты с предоставлением средств на содержание, договор пожизненного содержания с иждивением, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

При наличии свободных мест в Интернат могут также вселяться граждане, имеющие лиц, обязанных по закону их содержать.

В Интернат могут вселяться граждане, указанные в пункте 2, из числа Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и граждан, удостоенных звания «Герой Беларуси»; ветеранов Великой Отечественной войны; инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территории других государств; бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывших несовершеннолетних узников иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны; членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинских (служебных) обязанностей; граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями; граждан, имеющих почетные звания СССР (народный, заслуженный), а также удостоенных почетных званий Республики Беларусь (народный, заслуженный); лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР, а также лауреатов Государственной премии Республики Беларусь; действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси; докторов и кандидатов наук, являющихся ветеранами труда; выдающихся спортсменов – победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы; граждан, награжденных: орденами СССР (за исключением ордена «За личное мужество», ордена Дружбы народов и ордена «Материнская Слава») и медалями СССР: «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»; орденами Республики Беларусь (за исключением ордена «За личное мужество», ордена Дружбы народов и ордена Матери) и медалями Республики Беларусь «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины. В Интернат могут вселяться супруги, при условии, что один из них относится к категории граждан, указанных в пункте 3. При этом определение условий проживания в отношении каждого из супругов рассматривается отдельно. В Интернат на платных условиях также вселяются граждане:

указанные в части второй пункта 2, из числа лиц, указанных в абзацах втором-пятнадцатом 3, не достигшие возраста 65 лет, за исключением инвалидов I и II группы;

указанные в части второй пункта 2, из числа лиц, указанных в абзацах втором-пятнадцатом пункта 3, жилые помещения которых, принадлежащие им на праве собственности, были отчуждены по договорам дарения, купли-продажи в течение 3 лет, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении специального жилого помещения;

указанных в части второй пункта 2, из числа лиц, указанных в абзацах втором-пятнадцатом пункта 3, получающие пенсию из других государств в соответствии с международными договорами (соглашениями) заключенными Республикой Беларусь;

указанные в части третьей пункта 2, из числа лиц, указанных в абзацах втором-пятнадцатом пункта 3;

в отделение повышенной комфортности;

на краткосрочное проживание (не более трех месяцев в год).

В отделение повышенной комфортности могут вселяться граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, и инвалиды I и II группы, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи из числа ветеранов труда, а также лиц, указанных в абзацах втором-пятнадцатом пункта 3. В отделение краткосрочного пребывания могут вселяться граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, и инвалиды I и II группы, сохранившие способность к самообслуживанию, из числа ветеранов труда, ветеранов Вооруженных Сил, а также лиц, указанных в абзацах втором-пятнадцатом пункта 3. Стоимость пребывания в Интернате:

— на платных условиях – 17,22 (семнадцать рублей 22 копейки) в сутки;

— в отделении повышенной комфортности – 28,88 (двадцать восемь рублей 88 копеек) для граждан без нарушения функции передвижения в сутки и 32,03 (тридцать два рубля 03 копейки) для граждан с нарушениями функции передвижения;

— в отделении краткосрочного пребывания — 20,06 (двадцать рублей 06 копеек) в сутки.

Интернат расположен по адресу: Минская область, Минский район, а/г Ждановичи, РИВВиТ, тел. 509-83-35, электронная почта riwwit@yandex.by.

Отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «СТЦСОН».



