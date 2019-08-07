В августе 2019 года пройдет заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Смолевичского района:
22 августа 2019 года с 15.00 до 17.00. в здании Смолевичского райисполкома по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 125, кабинет председателя Смолевичского районного Совета депутатов (приемная райисполкома).
По вопросам работы Комиссии можно обращаться:
АДРЕС: 222201, Минская обл., г.Смолевичи, ул. Советская, 125
Председатель комиссии
Клюева Марина Михайловна
Телефон: +375 (1776) 5-58-93
Секретарь комиссии
Раткевич Александра Игоревна
Телефон: +375 (1776) 2-66-55
E-MAIL: kszn@smolevichi.minsk- region.by