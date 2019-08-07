Нынче у аграриев Смолевиччины жаркая пора: нужно наиболее оперативно и главное – качественно, убрать наливные колосья с полей сельхозпредприятий. И хоть на темпы уборочной продолжает влиять переменчивая августовская погода, аграрии успешно демонстрируют свои умения и профессионализм. Оттого и радостные вести о комбайнерах и водителях «тысячниках» все чаще доносятся с полей.

Наши люди умеют работать

По доброй традиции не оставляют в стороне труд хлеборобов представители руководства района – ежедневно проходят чествования передовиков уборочной кампании 2019 года.

На этой неделе корреспондент «КС» вместе с первым заместителем председателя Смолевичского райисполкома, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Русланом Анфимовичем Михалевичем и председателем районного комитета профсоюза работников АПК Александрой Анатольевной Букатич отправились чествовать «тысячников», которые, как и полагается, трудились на полях района.

Наши люди умеют работать

– Каждый год уборочная кампания непростая по-своему. Отрадно, что в этом году есть что убирать. По всем хозяйствам мы видим хороший результат, и нам уже есть чем гордиться, – отметил Руслан Анфимович. – Безусловно, погода вносила свои корректировки в ход уборочной кампании, но уверен, что аграрии справятся с поставленными задачами. Наши люди умеют работать, умеют вырастить хлеб и умеют убрать его – это самое главное.

Руслан Анфимович отметил, что очень важно в эту напряженную пору поддержать тружеников сельского хозяйства. Посему и стали традиционными такие встречи с передовиками уборочной кампании.

На 6 августа в районе было убрано 50% зерновых и зернобобовых культур, лидируют ОАО «Смолевичи-Сузон» (80% к плану), СПК «Первомайский» (74% к плану) и «ШТОТЦ Агро-Сервис» (73% к плану). По общему намолоту лидируют ОАО «Озерицкий-Агро» – 8660 т, РУП «Шипяны-АСК» – 5345 т и СПК «Первомайский» – 4958 т. По урожайности лидируют РУП «Шипяны-АСК» – 58 ц/га, ОАО «Озерицкий-Агро» – 53 ц/га и СПК «Первомайский» – 47 ц/га.

– Мы уже видим, что общий каравай района будет больше, чем в прошлом году, – отметил Руслан Анфимович Михалевич. – Средняя урожайность составляет 41%, теперь главное удержать этот показатель. Все у нас получится.

Первыми чествовали передовиков в ОАО «Озерицкий-Агро». Здесь к гостям присоединились первый заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро» Олег Анатольевич Железнов и заместитель директора по идеологической работе Юлия Борисовна Игнатович.

Первым слова благодарности и поздравления за перевозку 1000 тонн зерна от комбайнов  принимал водитель ОАО «Озерицкий-Агро» Владимир Павлович Лагвинович, который в числе лидеров зерноуборочной кампании уже не первый год.

Руслан Анфимович Михалевич вручил передовику Благодарственное письмо от председателя райисполкома и денежную премию. Александра Анатольевна Букатич, в свою очередь, вручила Благодарность и подарочный сертификат от профсоюза.

Наши люди умеют работать

– Это моя тринадцатая уборочная кампания, – делится передовик. – Я люблю свою работу, поэтому и получается своевременно выполнять поставленные задачи и добиваться таких показателей. Есть еще к чему стремиться. Очень приятно, что руководство нашей организации и района чествуют людей, которые трудятся на полях. Я с уверенностью могу сказать, что перевозить хлеб – большая честь.

Уже 47 лет трудится в сельском хозяйстве Василий Евгеньевич Кудревич, из них – 37 работал на комбайне, а теперь мужчина трудится на отвозке зерна с полей. За эти годы он заслужил уважение среди коллег и руководства, стал наставником для многих молодых специалистов и не робеет перед зерноуборочной страдой.

– В  этом году хороший урожай, поэтому и работать особенно приятно, – делится Василий Евгеньевич.

Наши люди умеют работать

Комбайнер Владимир Анатольевич Юшкевич, который также носит гордое звание «тысячник», трудится в ОАО «Озерицкий-Агро» уже восемь лет.

– Работать в сельском хозяйстве хоть и непросто, но очень интересно, – делится передовик. – Как говорится, где родился, там и пригодился. Радостно, что получается добиваться успехов в любимом деле. Мне сложно выразить те эмоции, которые я ощущаю при виде «золотых» полей – это непередаваемо.

За перевозку свыше 1000 тонн зерна слова благодарности и подарки в этот день принимали и механизаторы Дмитрий Лагунчик и Андрей Шиманович.

За разговорами время летит незаметно, но аграриям расслабляться рано, поэтому они оперативно продолжают работать. А мы отправились в ОАО «Смолевичский райагросервис», где также своим трудом и мастерством труженики сельского хозяйства достигают новых высот в уборочной страде 2019 года. Здесь к нам присоединились руководитель хозяйства Александр Викторович Головач и главный агроном  Юрий Аркадьевич Никонович.

За перевозку свыше 1000 тонн хлеба с полей благодарностей удостоен Павел Александрович Климович. Молодой человек трудится в хозяйстве первый год, однако это не помешало ему вырваться в число передовиков.

– Секрет успеха прост: раньше выехал – позже приехал, – с улыбкой на лице рассказывает передовик. – Да и к тому же машина у меня хорошая, а это тоже очень важно в деле транспортировки зерна. Теперь у меня новая цель – перевезти 2000 тонн зерна. Думаю, что все получится.

Павел рассказывает, что ему нравится работа в ОАО «Смолевичский райагросервис». Он сразу нашел общий язык с коллегами, они с радостью делятся опытом и знаниями, да и руководство всегда поддерживает.

Гордое звание «комбайнер-тысячник» и у Геннадия Францевича Колбенкова. Мужчина в сельском хозяйстве уже 15 лет и за это время неоднократно входил в число передовиков уборочных кампаний.

– Мне с детства нравилось работать с техникой, поэтому и пришел в сельское хозяйство, – рассказывает комбайнер. – Работа здесь хоть и нелегкая, но мне очень нравится. Убирать  хлеб, пахать землю – это дело, которое приносит удовольствие.

После короткого интервью аграрии оперативно продолжают работать. Солнце еще высоко – а это значит, можно успеть убрать немало зерна. Тем более, каждая погожая минутка сейчас на вес золота.

Лидия СУДНИКОВИЧ

Фото автора

На фото:

  1. Идет уборка хлеба на полях района
  2. Передовики ОАО «Смолевичский райагросервис» принимают поздравления
  3. Р.А. Михалевич, В.А. Юшкевич, А.А. Букатич
  4. Руслан Анфимович Михалевич вручает благодарность Владимиру Юшкевичу
  5. Андрей Шиманович принимает поздравления
  6. Чествуют водителей Василия Евгеньевича Кудревича и Владимира Павловича Лагвиновича
  7. Василий Евгеньевич Кудревич принимает благодарность от Руслана Анфимовича Михалевича