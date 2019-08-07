Нынче у аграриев Смолевиччины жаркая пора: нужно наиболее оперативно и главное – качественно, убрать наливные колосья с полей сельхозпредприятий. И хоть на темпы уборочной продолжает влиять переменчивая августовская погода, аграрии успешно демонстрируют свои умения и профессионализм. Оттого и радостные вести о комбайнерах и водителях «тысячниках» все чаще доносятся с полей.





По доброй традиции не оставляют в стороне труд хлеборобов представители руководства района – ежедневно проходят чествования передовиков уборочной кампании 2019 года.

На этой неделе корреспондент «КС» вместе с первым заместителем председателя Смолевичского райисполкома, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Русланом Анфимовичем Михалевичем и председателем районного комитета профсоюза работников АПК Александрой Анатольевной Букатич отправились чествовать «тысячников», которые, как и полагается, трудились на полях района.





– Каждый год уборочная кампания непростая по-своему. Отрадно, что в этом году есть что убирать. По всем хозяйствам мы видим хороший результат, и нам уже есть чем гордиться, – отметил Руслан Анфимович. – Безусловно, погода вносила свои корректировки в ход уборочной кампании, но уверен, что аграрии справятся с поставленными задачами. Наши люди умеют работать, умеют вырастить хлеб и умеют убрать его – это самое главное.

Руслан Анфимович отметил, что очень важно в эту напряженную пору поддержать тружеников сельского хозяйства. Посему и стали традиционными такие встречи с передовиками уборочной кампании.

На 6 августа в районе было убрано 50% зерновых и зернобобовых культур, лидируют ОАО «Смолевичи-Сузон» (80% к плану), СПК «Первомайский» (74% к плану) и «ШТОТЦ Агро-Сервис» (73% к плану). По общему намолоту лидируют ОАО «Озерицкий-Агро» – 8660 т, РУП «Шипяны-АСК» – 5345 т и СПК «Первомайский» – 4958 т. По урожайности лидируют РУП «Шипяны-АСК» – 58 ц/га, ОАО «Озерицкий-Агро» – 53 ц/га и СПК «Первомайский» – 47 ц/га.

– Мы уже видим, что общий каравай района будет больше, чем в прошлом году, – отметил Руслан Анфимович Михалевич. – Средняя урожайность составляет 41%, теперь главное удержать этот показатель. Все у нас получится.

Первыми чествовали передовиков в ОАО «Озерицкий-Агро». Здесь к гостям присоединились первый заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро» Олег Анатольевич Железнов и заместитель директора по идеологической работе Юлия Борисовна Игнатович.

Первым слова благодарности и поздравления за перевозку 1000 тонн зерна от комбайнов принимал водитель ОАО «Озерицкий-Агро» Владимир Павлович Лагвинович, который в числе лидеров зерноуборочной кампании уже не первый год.

Руслан Анфимович Михалевич вручил передовику Благодарственное письмо от председателя райисполкома и денежную премию. Александра Анатольевна Букатич, в свою очередь, вручила Благодарность и подарочный сертификат от профсоюза.





– Это моя тринадцатая уборочная кампания, – делится передовик. – Я люблю свою работу, поэтому и получается своевременно выполнять поставленные задачи и добиваться таких показателей. Есть еще к чему стремиться. Очень приятно, что руководство нашей организации и района чествуют людей, которые трудятся на полях. Я с уверенностью могу сказать, что перевозить хлеб – большая честь.

Уже 47 лет трудится в сельском хозяйстве Василий Евгеньевич Кудревич, из них – 37 работал на комбайне, а теперь мужчина трудится на отвозке зерна с полей. За эти годы он заслужил уважение среди коллег и руководства, стал наставником для многих молодых специалистов и не робеет перед зерноуборочной страдой.

– В этом году хороший урожай, поэтому и работать особенно приятно, – делится Василий Евгеньевич.





Комбайнер Владимир Анатольевич Юшкевич, который также носит гордое звание «тысячник», трудится в ОАО «Озерицкий-Агро» уже восемь лет.

– Работать в сельском хозяйстве хоть и непросто, но очень интересно, – делится передовик. – Как говорится, где родился, там и пригодился. Радостно, что получается добиваться успехов в любимом деле. Мне сложно выразить те эмоции, которые я ощущаю при виде «золотых» полей – это непередаваемо.

За перевозку свыше 1000 тонн зерна слова благодарности и подарки в этот день принимали и механизаторы Дмитрий Лагунчик и Андрей Шиманович.

За разговорами время летит незаметно, но аграриям расслабляться рано, поэтому они оперативно продолжают работать. А мы отправились в ОАО «Смолевичский райагросервис», где также своим трудом и мастерством труженики сельского хозяйства достигают новых высот в уборочной страде 2019 года. Здесь к нам присоединились руководитель хозяйства Александр Викторович Головач и главный агроном Юрий Аркадьевич Никонович.

За перевозку свыше 1000 тонн хлеба с полей благодарностей удостоен Павел Александрович Климович. Молодой человек трудится в хозяйстве первый год, однако это не помешало ему вырваться в число передовиков.

– Секрет успеха прост: раньше выехал – позже приехал, – с улыбкой на лице рассказывает передовик. – Да и к тому же машина у меня хорошая, а это тоже очень важно в деле транспортировки зерна. Теперь у меня новая цель – перевезти 2000 тонн зерна. Думаю, что все получится.

Павел рассказывает, что ему нравится работа в ОАО «Смолевичский райагросервис». Он сразу нашел общий язык с коллегами, они с радостью делятся опытом и знаниями, да и руководство всегда поддерживает.

Гордое звание «комбайнер-тысячник» и у Геннадия Францевича Колбенкова. Мужчина в сельском хозяйстве уже 15 лет и за это время неоднократно входил в число передовиков уборочных кампаний.

– Мне с детства нравилось работать с техникой, поэтому и пришел в сельское хозяйство, – рассказывает комбайнер. – Работа здесь хоть и нелегкая, но мне очень нравится. Убирать хлеб, пахать землю – это дело, которое приносит удовольствие.

После короткого интервью аграрии оперативно продолжают работать. Солнце еще высоко – а это значит, можно успеть убрать немало зерна. Тем более, каждая погожая минутка сейчас на вес золота.

Лидия СУДНИКОВИЧ

Фото автора

На фото: