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Сильный ветер и ливни: объявлен оранжевый уровень опасности
08.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Оранжевый уровень опасности в связи с сильным ветром и ливнями объявлен сегодня и завтра в Могилевской области.
Сегодня во второй половине дня Могилевоблгидромет прогнозирует порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью по области около +19°С.
В пятницу, 9 августа, на большей части области обещают кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 м/с, в первой половине ночи во многих районах до 15-20 м/с. Ночью +10 +15°С, днем — до 24 градусов тепла.
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Оранжевый уровень опасности в связи с сильным ветром и ливнями объявлен сегодня и завтра в Могилевской области. Сегодня во второй половине дня...
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