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Белорусские власти рассказали населению, куда девать помидоры

08.08.2019 16:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские власти рассказали населению, куда девать помидоры
shutterstock.com

В Беларуси закупкой плодоовощной продукции у населения занимаются заготовительные организации различных форм собственности. При этом большая часть продукции закупается, как правило, организациями Белкоопсоюза.

Белорусские власти рассказали населению, куда девать помидоры Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза?

Цены на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, устанавливаются организациями потребкооперации самостоятельно в зависимости от ее качества и конъюнктуры рынка. «Решающим фактором в данной ситуации является урожайность, - подчеркивают в ведомстве. - Так, закупочная цена на томаты 6 августа 2019 года сложилась на уровне 30 копеек за килограмм, ровно год назад она была примерно на том же уровне и составляла 25 копеек».

Вместе с тем в МАРТ обращают внимание на то, что продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах, можно продать и на рынках. По данным Торгового реестра на 7 августа в республике их насчитывается 387 более чем на 80 тыс. торговых мест. В частности, по информации Мингорисполкома, по состоянию на 7 августа в Минске на 16 рынках выделено 2 тыс. 180 мест для реализации плодоовощной продукции, 600 из них свободны. «В случае необходимости администрации рынков могут обеспечить дополнительно 1,5 тыс. торговых мест», - отмечают в МАРТ. К слову, для пенсионеров места на 13 рынках бесплатны.

По оценкам министерства, ежегодно организациями торговли республики реализуется около 45 тыс. т свежих томатов, в том числе отечественного производства - 16-18 тыс. т. Доля томатов отечественного производства в объеме продажи организациями торговли составила 31,8% и увеличилась к январю-июню 2018 года на 10 процентных пункта.

В торговых объектах белорусские томаты должны быть представлены в соответствии с ассортиментными перечнями. Их поставку осуществляют парниково-тепличные комбинаты страны, а также сельхозпроизводители и крестьянские (фермерские) хозяйства по прямым договорам. Ассортимент свежих томатов в организациях торговли представлен от 1 до 6 наименований. Розничные цены, в зависимости от производителей и потребительских качеств томатов находятся в диапазоне от 99 копеек до 13,19 руб. (томаты черри) за 1 кг.

Белорусские власти рассказали населению, куда девать помидоры
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Теги: Минск
 
 
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Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, где и за сколько можно реализовать выращенные в личных подсобных хозяйствах помидоры....
 
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