Белорусские власти рассказали населению, куда девать помидоры

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси закупкой плодоовощной продукции у населения занимаются заготовительные организации различных форм собственности. При этом большая часть продукции закупается, как правило, организациями Белкоопсоюза.

Цены на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, устанавливаются организациями потребкооперации самостоятельно в зависимости от ее качества и конъюнктуры рынка. «Решающим фактором в данной ситуации является урожайность, - подчеркивают в ведомстве. - Так, закупочная цена на томаты 6 августа 2019 года сложилась на уровне 30 копеек за килограмм, ровно год назад она была примерно на том же уровне и составляла 25 копеек».

Вместе с тем в МАРТ обращают внимание на то, что продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах, можно продать и на рынках. По данным Торгового реестра на 7 августа в республике их насчитывается 387 более чем на 80 тыс. торговых мест. В частности, по информации Мингорисполкома, по состоянию на 7 августа в Минске на 16 рынках выделено 2 тыс. 180 мест для реализации плодоовощной продукции, 600 из них свободны. «В случае необходимости администрации рынков могут обеспечить дополнительно 1,5 тыс. торговых мест», - отмечают в МАРТ. К слову, для пенсионеров места на 13 рынках бесплатны.

По оценкам министерства, ежегодно организациями торговли республики реализуется около 45 тыс. т свежих томатов, в том числе отечественного производства - 16-18 тыс. т. Доля томатов отечественного производства в объеме продажи организациями торговли составила 31,8% и увеличилась к январю-июню 2018 года на 10 процентных пункта.

В торговых объектах белорусские томаты должны быть представлены в соответствии с ассортиментными перечнями. Их поставку осуществляют парниково-тепличные комбинаты страны, а также сельхозпроизводители и крестьянские (фермерские) хозяйства по прямым договорам. Ассортимент свежих томатов в организациях торговли представлен от 1 до 6 наименований. Розничные цены, в зависимости от производителей и потребительских качеств томатов находятся в диапазоне от 99 копеек до 13,19 руб. (томаты черри) за 1 кг.