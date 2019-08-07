Почему растет число отказов гражданам Беларуси во въезде в Израиль

Источник материала: Аргументы и факты

В сентябре этого года исполняется пять лет со дня подписания между Беларусью и Израилем межправительственного Соглашения об отмене виз для владельцев национальных паспортов, вступившего в силу в 2015 году.

О том, какие сегодня существуют сложности в реализации данных договоренностей, как развиваются отношения между нашими странами, «АиФ» беседует с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле Владимиром СКВОРЦОВЫМ.

- Владимир Николаевич, очевидно, что идея заключения этого договора между двумя странами возникла не на пустом месте.

- В самом деле, если обратиться к предыстории вопроса, я бы начал с инициативы главы нашего государства по упрощению визового режима с Израилем, как и с некоторыми другими дружественными странами, озвученной в ежегодном Послании к народу и парламенту в 2013 году. Характерно, что это предложение получило поддержку израильской стороны на политическом уровне, после чего был дан старт активной совместной работе по подготовке проекта соглашения по линии соответствующих ведомств, включая МИДы, МВД и других заинтересованных. На предварительном этапе были отработаны все модальности как самого документа, так и механизмов его реализации. В ходе процесса согласования, занявшего около года, учитывался опыт аналогичных договорённостей с другими странами.

Мы воспринимаем факт заключения соглашения как признание сторонами высокого уровня взаимопонимания, которого обоим государствам удалось достичь в последние годы, и заинтересованности в дальнейшем развитии партнерских связей. Ведь, как известно, после установления в 1992 году дипотношений между Беларусью и Израилем страны в короткие сроки обменялись посольствами и сразу же начали и продолжают сегодня активно и последовательно выстраивать взаимодействие в самых разных сферах.

При этом мы никогда не забывали, что наши нынешние связи не возникли спонтанно, а основаны на прочном фундаменте совместного исторического прошлого, которое роднит белорусов и евреев. Оба народа на протяжении шести столетий жили бок о бок друг с другом на белорусских землях в условиях добрососедства. Выходцы из Беларуси внесли заметный вклад в создание и становление современного еврейского государства. Сохранившиеся родственные и межчеловеческие контакты между десятками тысяч людей в обеих странах, интерес к расширению обменов закономерно выносили на повестку дня вопрос об упрощении режима поездок.



Алон Шогам: «Связи между Израилем и Беларусью больше семейные...» Подробнее

«БЕЗВИЗ» И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Как факт отмены виз повлиял на развитие общего контекста отношений между двумя государствами и что, по вашему мнению, он означал непосредственно для их граждан?

- Безвизовый режим, которого давно ждала и который приветствовала общественность в обеих странах, по нашим оценкам, придал ощутимый импульс развитию всего комплекса двусторонних отношений. В известном смысле он стал символом взаимного доверия, создающим благоприятную атмосферу для контактов по разным линиям и стимулирующим интерес к посещению дружественной страны, более близкому знакомству с ней.

Начну с экономики. Пойдя на отмену виз, мы исходили из того, что существенно упростится планирование деловых поездок. Этот фактор, несомненно, имеет большое значение для представителей бизнес-сообществ, которым зачастую приходится оперативно выбирать маршрут своего передвижения, следуя транзитом из страны в страну и не располагая временем для осуществления визовых процедур.

Не менее значимо и то, что «безвиз» был призван создать дополнительные предпосылки для активизации взаимодействия в таких сферах, как туризм, научно-культурные, образовательные и межведомственные обмены. Но, на мой взгляд, особенно ценно, что он был направлен на укрепление базиса наших отношений – межчеловеческих и гуманитарных связей, открывая новые возможности поездок для широких слоев граждан. Ведь благодаря ему намного проще путешествовать тем, кто навещает родственников, друзей, бывших однокашников и сослуживцев, живущих на территории страны-партнера.

Израильтянам теперь не требуется лишних формальностей, чтобы отправиться в места, связанные с еврейской историей в Беларуси, на могилы предков, проходить санаторно-курортное лечение, а белорусам, в свою очередь, - чтобы совершать паломнические туры на Святую землю, выезжать на отдых к морю.

Не только цифры

- Плюсы безвизового режима очевидны. Но, как и в любом большом деле, здесь есть обратная сторона. Статистика, приводимая в СМИ, говорит о том, что в последние годы растет число отказов гражданам стран постсоветского пространства во въезде в Израиль. А как сложилась ситуация в отношении белорусских туристов?

- В самом деле, если поначалу особых проблем при пересечении израильской границы у наших граждан не возникало, то сегодня, к сожалению, мы имеем дело с негативной тенденцией, которая с некоторых пор стала развиваться в арифметической прогрессии. В 2018 году количество соотечественников, которые не получили разрешения на въезд в Израиль в аэропорту Бен-Гурион, достигло округленно 550 человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. А в нынешнем году оно вновь существенно возросло и составило уже 390 человек только за I полугодие.

Разумеется, данная ситуация не может не вызывать у нас беспокойства. Ее очевидным и логичным следствием стало увеличение потока жалоб наших граждан в МИД и иные инстанции. Авторы заявлений все чаще выражают непонимание не только самого факта необоснованной, по их мнению, высылки при въезде, но и, как они пишут, некорректного отношения к ним со стороны служащих на границе, а также условий содержания в камерах в депортационном центре аэропорта. По утверждению многих, в ряде случаев высылка сопровождается такими процедурами, как продолжительные допросы, зачастую ведущиеся в высокомерной манере, просмотр сугубо личной переписки в мобильных телефонах, игнорирование наличия полного пакета подтверждающих документов и платежных средств. При этом высылаемые лица вынуждены нести не только материальные, но и моральные, включая репутационные, издержки. Механизмы же обжалования таких решений весьма сложны, отнимают много времени и даже при удовлетворении исков не приводят к полноценной компенсации понесенных затрат.



Под конвоем? За что могут депортировать с курорта Подробнее

ПРИЧИНЫ ДЕПОРТАЦИИ

- Если говорить о причинах, которые указываются миграционными служащими в качестве основания для запрета на въезд в Израиль, что бы вы выделили в первую очередь?

- Один из наиболее распространенных доводов для таких отказов, приводимых сотрудниками израильских миграционных служб, – подозрение в том, что многие иностранцы, включая и некоторых белорусов, вводят их в заблуждение в отношении истинных намерений своего пребывания в Израиле. Указывая в качестве цели посещения туризм, они на самом деле, по оценкам чиновников, едут в страну в поисках работы.

Очевидно, что в подобных случаях мы имеем дело во многом со следствием внутренних причин, прежде всего, – наличием потенциальной возможности нелегального трудоустройства в Израиле и спроса на местном рынке труда на определенные специальности, главным образом, в сегменте низкооплачиваемых работ. Риск быть привлеченным к ответственности и ужесточение санкционных мер со стороны государства, к сожалению, не останавливают некоторых местных предпринимателей, занимающихся незаконным наймом рабочей силы из числа мигрантов и извлекающих из этого дополнительную прибыль. При этом фирмы-посредники через соцсети обещают заинтересованным - разумеется, за соответствующее вознаграждение, - полное «юридическое» сопровождение и «гарантированное» трудоустройство в Израиле, естественно, умалчивая о том, что оформление рабочей визы – весьма сложная и длительная процедура, осуществляемая задолго до того, как претендент прибыл в страну.

В качестве еще одной причины депортаций израильская сторона часто называет резкий рост количества подаваемых иностранцами прошений о получении статуса беженца. Это, по словам чиновников, ведет к общему ужесточению подходов властей при пограничном контроле.

В то же время, по оценкам некоторых израильских депутатов, знакомых с проблемой, среди сравнительно небольшого числа таких запросов из Беларуси практически не бывает реальных, обоснованных. Речь, по наблюдениям парламентариев, может идти прежде всего – и здесь мы вновь возвращаемся к первой теме, – не более чем о попытках со стороны определенных лиц остаться в стране в целях трудоустройства на период рассмотрения их ходатайств, который занимает от нескольких месяцев до года и заканчивается практически всегда отправкой на родину. Алгоритмы действий и формулировки, используемые при заполнении анкет, чаще всего подсказываются «соискателям» все теми же «бескорыстными» доброхотами.

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ

- Что же предпринимается Посольством и в целом белорусской стороной для того, чтобы выправить ситуацию?

- Разумеется, рост числа жалоб в Посольство от наших граждан, которые пострадали от применения против них запретительных мер в аэропорту, как я уже говорил, серьезно заботит нас. Мы поднимаем данную тему перед представителями израильских компетентных органов на разных уровнях. Трудности с пересечением границы не единожды были предметом обсуждения как в рамках совместной Межправкомиссии, в ходе встреч на уровне заместителя премьер-министра с рядом израильских министров, так и на политических и консульских консультациях МИД двух стран. Нами подчеркивалось, что ограничительная практика все больше выхолащивает суть действующего соглашения о «безвизе», затрагивая интересы довольно широкого круга граждан с обеих сторон. При этом в первую очередь, разумеется, страдают белорусские туристы. Однако проблема касается и встречающих их израильтян – знакомых, друзей, родственников, которые зачастую не могут получить в аэропорту четкий ответ о судьбе своих гостей и основаниях для их высылки и также несут определенные издержки.

Посольство в контактах с израильскими коллегами из МИД продолжает предпринимать дипломатические шаги с тем, чтобы разобраться в конкретных случаях и причинах все чаще возникающих недоразумений. Периодически мы запрашиваем официальными нотами в инстанциях страны пребывания разъяснения по ряду эпизодов депортации, стремимся минимизировать негативные последствия для граждан. Определенную поддержку мы ощущаем и со стороны отдельных депутатов Кнессета, также неоднократно поднимавших в публичном пространстве тему немотивированных запретов на въезд в аэропорту.

Сразу оговорюсь, что мы ни в коей мере не оспариваем суверенное право израильских властей принимать решения о допуске либо недопуске иностранцев на свою территорию. И, естественно, ни у кого не может вызывать возражений, если запреты на въезд обоснованы и применяются против явных нарушителей. Такое же право, соответствующее международной практике, сохраняется и за белорусской стороной.

Но нам сложно согласиться с ограничительной практикой в тех все чаще фиксируемых случаях, когда ситуация, на наш взгляд, совершенно очевидна и речь идет о «нормативных» туристах, не имеющих ни малейших намерений незаконно остаться в стране. Когда страдают добропорядочные граждане, которым непонятны причины отказов во въезде, основанные порой лишь на абстрактных подозрениях того или иного служащего. Или когда волнение, вызванное стрессом в результате многочасового допроса, трактуется контролером как намерение ввести его в заблуждение. Разумеется, все это создает весьма негативный медийный фон, что заметно снижает интерес к поездкам в Израиль, сказывается на его привлекательности, подталкивая людей к поиску альтернативных туристических целей и направлений.

Порой без основания

- Не могли бы вы привести конкретные примеры отказов во въезде, чтобы нашим читателям, тем, кто решил отправиться в Израиль, была более понятна ситуация, которая теоретически может случиться в аэропорту с каждым?

- Как известно, о ряде наиболее резонансных случаев сообщали ведущие белорусские СМИ, были публикации и в Израиле.

Вот один из таких примеров. 39-летнего пациента с кожным заболеванием вместе с его 70-летним отцом, оплативших заранее отдых на Мертвом море, «развернули» в аэропорту под предлогом наличия у одного из них якобы слишком большой суммы в 1000 долларов, что было расценено как «свидетельство намерения нелегально остаться в Израиле». Парадокс ситуации в том, что в других случаях именно отсутствие достаточной по меркам Израиля суммы наличных служило поводом для высылки людей.

На днях 11-летнюю девочку, направлявшуюся в Израиль в гости к родной тете и ранее неоднократно посещавшую ее, тоже депортировали лишь на основании подозрений в попытке нелегально остаться в стране.

Еще один свежий пример. В июле группе паломников, в составе которой были врачи, педагоги, предприниматели, направлявшиеся в Израиль в тур по Святой земле, при прохождении паспортного контроля отказали во въезде без внятного объяснения причин. По предположениям членов группы, их заподозрили в намерении трудоустройства в Израиле. При этом никаких аргументов в обоснование своих подозрений должностными лицами иммиграционных служб приведено не было. Паломников продержали в аэропорту сутки и выслали из Израиля, но не домой, а в Краснодар.

Неудивительно, что на фоне роста числа таких случаев, когда тот или иной чиновник решает вопрос депортации во многом по наитию, руководствуясь лишь субъективными ощущениями, в Беларуси все настойчивее звучат призывы граждан к госорганам пересмотреть порядок безвизового въезда с Израилем, при котором, как полагают многие, поездка порой превращается в рискованный эксперимент.

В то же время, несмотря на всю обеспокоенность и определенное разочарование сложившейся ситуацией, я считал и продолжаю считать, что отмена визового режима между Беларусью и Израилем сыграла в целом конструктивную роль в укреплении двусторонних отношений, выводе их на качественно новый уровень. И сегодня, видимо, правильнее было бы ставить вопрос не о возврате к визовому режиму, а о необходимости совершенствования практики применения соглашения и продолжении активного критического диалога с партнерами по данной теме. Разумеется, рассчитывать на позитивный результат можно при наличии взаимного понимания, что речь идет об «улице с двусторонним движением», обоюдовыгодном процессе, в равной мере отвечающем интересам граждан как Беларуси, так и Израиля, серьезно упрощающем их общение и в конечном счете содействующем сближению двух стран.



Мария СТАРОБИНСКАЯ: «Приятно наблюдать, как люди хотят быть полезными» Подробнее

РЕКОМЕНДАЦИИ КРАЙНЕ ВАЖНЫ

- И в завершение – на что в первую очередь вы бы рекомендовали обратить внимание нашим туристам, избравшим в качестве цели своего путешествия Израиль?

- Белорусский МИД и посольство периодически публикуют рекомендации для граждан с тем, чтобы они четко представляли себе требования, которые предъявляются израильскими иммиграционными службами на границе, и по возможности могли избежать неприятностей. А при возникновении трудностей знали свои права и порядок действий.

Если совсем схематично, я бы обратил внимание прежде всего на необходимость наличия у всех прибывающих – независимо от категории поездки – обратного авиабилета, медицинской страховки на период пребывания, достаточной суммы наличных денег или кредитной карты.

Те, кто отправляется в Израиль с туристическими целями, должны иметь в дополнение к перечисленному договор с туркомпанией и оплаченную бронь гостиницы. Те же, кто летит в гости, должны быть готовы предъявить на границе приглашение принимающих лиц, их адрес, контактные телефоны и ксерокопию удостоверения личности. У приезжающих на лечение должно быть подтверждающее письмо из израильского медицинского учреждения.

И еще совет – при собеседовании с сотрудниками иммиграционных служб следует вести себя спокойно, на вопросы отвечать уверенно и четко. При возникновении спорных ситуаций настаивайте на своем праве связаться с приглашающими для уточнений, а также с родными, оставшимися дома, – для предупреждения о своем вынужденном местонахождении. Требуйте разъяснения причин отказа во въезде и порядка обжалования принятого решения с возможным подключением израильских адвокатов.

Более подробно с рекомендациями можно ознакомиться на сайте нашего посольства по ссылке http://israel.mfa.gov.by/ru/ .

Актуальную информацию о требованиях, касающихся въезда иностранных граждан в Израиль, целесообразно также уточнять в посольстве этого государства в Минске.

В любом случае, отправляясь в путешествие, нужно иметь в виду, что окончательное решение о разрешении на въезд в страну принимается иммиграционными службами в каждом конкретном случае непосредственно при пересечении туристом ее государственной границы.

СПРАВКА «АиФ»

Владимир Николаевич СКВОРЦОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ в Государстве Израиль. Родился в 1954 г., окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, БГУ по специальности «политология», дипломатические курсы при Венской дипакадемии и при МИД ФРГ. Владеет немецким и английским языками. Вручил верительные грамоты президенту Государства Израиль Шимону Пересу 02.01.2014 г.