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Выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва
08.08.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
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Выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва
Указ Президента Республики Беларусь № 293 от 5 августа 2019 г. «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь» Указ Президента...
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