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Сообщение об образовании избирательных округов
08.08.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. № 22 «Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва» на территории Витебской области образованы 14 избирательных округов.
Докшицкий избирательный округ № 22
Глубокский, Докшицкий, Ушачский районы.
Количество избирателей – 56 772.
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
г.Докшицы, ул.Ленинская, 31.
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Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. № 22 «Об образовании...
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