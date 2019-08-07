Находка: Telegram-канал с ужасами, которые минчане сделали с арендными велосипедами

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Telegram-каналом, но не для впечатлительных. В нем постят фотографии ужасов, которые юзеры сервисов аренды транспорта творят с велосипедами и самокатами. Вот ссылка .

О последних случаях подобного вандализма мы рассказывали. Например, не так давно 14-летний подросток записал в Stories, как выбросил велосипед в воду на Зыбицкой. На него завели уголовное дело о хулиганстве. Другой парень из Минска снял пранк, где оставлял транспорт посреди проезжей части и забрасывал на остановки. Хотя видео и посмотрели почти пять тысяч раз, сюжет раскритиковали, а копания «Колобайк» обратится с жалобой в ГАИ.

Вернемся к каналу. Он называется «Достижения пользователей минского велошеринга». Почти 1,3 тысячи человек следят за его обновлениями (веротно, из-за искрометных подписей к материалам). Фотографий насобиралась целая куча: велосипеды оказываются не то, что в мусорках — даже в ковшах тракторов и в баскетбольных кольцах. Откуда берутся снимки — неизвестно, но, предполагаем, их присылают подписчики. В общем, смотрите сами, что здесь происходит: