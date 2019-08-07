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Находка: Telegram-канал с ужасами, которые минчане сделали с арендными велосипедами
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Telegram-каналом, но не для впечатлительных. В нем постят фотографии ужасов, которые юзеры сервисов аренды транспорта творят с велосипедами и самокатами. Вот
О последних случаях подобного вандализма мы рассказывали. Например, не так давно 14-летний подросток записал в Stories, как выбросил велосипед в воду на Зыбицкой. На него
Вернемся к каналу. Он называется «Достижения пользователей минского велошеринга». Почти 1,3 тысячи человек следят за его обновлениями (веротно, из-за искрометных подписей к материалам). Фотографий насобиралась целая куча: велосипеды оказываются не то, что в мусорках — даже в ковшах тракторов и в баскетбольных кольцах. Откуда берутся снимки — неизвестно, но, предполагаем, их присылают подписчики. В общем, смотрите сами, что здесь происходит:
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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Telegram-каналом, но не для впечатлительных. В нем постят фотографии ужасов, которые юзеры сервисов аренды...
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