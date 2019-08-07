Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Источник материала: Интерфакс

Сотрудники силовых структур Киргизии задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент "Интерфакса".

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Со своей стороны, в штабе сторонников Атамбаева сообщили, что экс-президент Киргизии сам принял решение сдаться силовикам, чтобы не провоцировать жертв среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что спецназ МВД Киргизии в четверг применил спецсредства и светошумовые гранаты в столкновении с жителями села Кой-Таш, въезд в село перекрыт.

Это произошло после того, как сторонники Атамбаева в четверг передали властям шестерых спецназовцев ГКНБ Киргизии, получивших ранения при неудачной попытке силового задержания экс-президента в минувшую среду.

В четверг глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении "криминального авторитета". Сторонники Атамбаева не дали его задержать. В столкновениях пострадали 79 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонками Атамбаева у спецназовцев в среду было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.