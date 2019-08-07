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Заседание межправсовета ЕАЭС пока переносить не планируется - источник в правительстве Киргизии
Источник материала: Интерфакс
Ситуация в селе Кой-Таш, где второй день подряд сотрудники силовых структур пытаются штурмовать дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пока не повлияла на планы по проведению на Иссык-Куле заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза.
"Все в силе, никаких переносов заседания нет", - завили "Интерфаксу" в правительстве Киргизии.
"Все делегации прибывают в Чолпон-Ату по плану, премьер-министр Казахстана уже прибыл, ждем остальных", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев недавно также выехал в Чолпон-Ату (Иссык-Кульская область), где состоится заседание Межправсовета ЕАЭС.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что рассматривается вопрос о переносе заседания.
Также сообщалось, что премьер-министр Беларуси Сергей Румас вылетел в Кыргызстан для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС.
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Ситуация в селе Кой-Таш, где второй день подряд сотрудники силовых структур пытаются штурмовать дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пока не повлияла на...
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