ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание межправсовета ЕАЭС пока переносить не планируется - источник в правительстве Киргизии

08.08.2019 16:14 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Ситуация в селе Кой-Таш, где второй день подряд сотрудники силовых структур пытаются штурмовать дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пока не повлияла на планы по проведению на Иссык-Куле заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза.

"Все в силе, никаких переносов заседания нет", - завили "Интерфаксу" в правительстве Киргизии.

"Все делегации прибывают в Чолпон-Ату по плану, премьер-министр Казахстана уже прибыл, ждем остальных", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев недавно также выехал в Чолпон-Ату (Иссык-Кульская область), где состоится заседание Межправсовета ЕАЭС.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что рассматривается вопрос о переносе заседания.

Также сообщалось, что премьер-министр Беларуси Сергей Румас вылетел в Кыргызстан для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация в селе Кой-Таш, где второй день подряд сотрудники силовых структур пытаются штурмовать дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пока не повлияла на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-футболист "Барселоны" Глеб все-таки продолжит карьеру в "Ислочи"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика