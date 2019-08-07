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Экс-футболист "Барселоны" Глеб все-таки продолжит карьеру в "Ислочи"

08.08.2019 16:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Полузащитник Александр Глеб подписал контракт с футбольным клубом "Ислочь", сообщает пресс-служба ФК из Минского района в четверг.

38-летний футболист сообщил, что намерен выходить на поле в качестве игрока, "если будет позволять здоровье".

"Я чувствую, что могу быть полезен футбольному клубу "Ислочь". Если будет позволять здоровье, то буду помогать команде на футбольном поле. Также есть желание попробовать себя в новой роли: хочу посмотреть, в каком направлении мне двигаться дальше. Возможно, мне понравится быть спортивным директором. Может быть, в скором времени главным тренером, или вообще руководителем. Я хочу остаться в нашем футболе и помогать ему развиваться. Очень хочу помогать "Ислочи" во многих компонентах. У меня уже есть несколько идей", - рассказал он.

Глеб известен по выступлениям за БАТЭ, "Штутгарт", лондонский "Арсенал", "Барселону", "Бирмингем Сити", "Вольфсбург", "Крылья Советов", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги".

За свою карьеру Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (в 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 годах), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008).

 
 
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Полузащитник Александр Глеб подписал контракт с футбольным клубом "Ислочь", сообщает пресс-служба ФК из Минского района в четверг. 38-летний футболист сообщил, что...
 
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