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В Беларуси доходы телекома в I полугодии выросли на 2,3% до Br1,8 млрд

08.08.2019 15:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Доходы белорусского сектора телекоммуникаций в первом полугодии 2019 года составили Br1,8 млрд (почти $0,9млрд  по текущему курсу – ИФ), что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сказано в сообщении Минсвязи Беларуси.

По данным Минсвязи, сумма валовой добавленной стоимости по сектору "Информация и связь" в отчетном периоде составила Br3,8 млрд (при ВВП Br60 млрд за первое полугодие – ИФ).

Выручка от реализации услуг телекома выросла на 9,9%, рентабельность реализованной продукции составила 13,4%, рентабельность продаж - 10%. Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг, по предварительным данным, вырос на 21%.

По данным ведомства, на 1 июля 2019 года в Беларуси зарегистрировано 3,232 млн абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет (рост на 1% с начала года), абонентов IPTV – 2,103 млн абонентов (рост на 5,9%). Число пользователей IMS-платформ (связь для мультимедийного контента) увеличилось на 7,7% и составило 3,19 млн абонентов, количество абонентов, подключенных по технологии GPON (широкополосные сети мультисервисного доступа), увеличилось на 10,2% и составило 2,422 млн абонентов.

Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 1490 Гбит/с.

По итогам первого полугодия охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 75,7%. Данной технологией активно пользуются более 3 млн жителей республики, отмечают в Минсвязи.

Волоконно-оптические линии связи до квартиры имеются в 98,4% многоквартирной городской жилой застройки. Более 58 тыс. абонентов пользуются услугой "Умный дом".

 
 
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Доходы белорусского сектора телекоммуникаций в первом полугодии 2019 года составили Br1,8 млрд (почти $0,9млрд  по текущему курсу – ИФ), что на 2,3% больше по сравнению с...
 
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