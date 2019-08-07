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Исламабад на фоне обострения отношений с Дели запретит индийское кино

08.08.2019 15:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Власти Пакистана объявили о намерении ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны.

"Никакие индийские фильмы не будут показывать на экранах в пакистанских кинотеатрах", - заявила специальный помощник премьера страны Имрана Хана по информационной политике и радиовещанию Фирдус Ашик Аван.

Она отметила, что правительство также работает над тем, чтобы запретить любой контент в искусстве, относящийся к индийской культуре.

Этот шаг со стороны Исламабада последовал на фоне роста напряженности в отношениях Пакистана и Индии из-за ситуации вокруг Кашмира.

Индия считается одним из лидеров среди стран по годовому производству кинокартин. Индийские кинокартины показывают на экранах в более чем 90 странах мира.

На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели. Это привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

 
 
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Власти Пакистана объявили о намерении ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны. "Никакие индийские фильмы не будут показывать на экранах...
 
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