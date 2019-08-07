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Известный духовой оркестр из Эстонии исполнит музыку театра и кино у минской Ратуши
Источник материала: Интерфакс
Фестиваль "Классика у Ратуши с velcom | A1" в Минске продолжится 10 августа выступлением эстонского духового оркестра "Саксон" под управлением дирижера Кайдо Киви. Музыканты из города Пярну исполнят на площади Свободы произведения из известных советских кинофильмов и театральных постановок.
В этом сезоне по случаю пятилетнего юбилея "Классика у Ратуши с velcom | A1" звучит на улицах пяти городов Беларуси. Концерты в Витебске, Гомеле, Гродно и Бресте уже состоялись. Серия музыкальных вечеров в Минске началась 20 июля и продлится до 31 августа. В ближайшую субботу, 10 августа, четвертый из шести запланированных концертов пройдет с участием зарубежных гостей – духового оркестра "Саксон" из эстонского Пярну.
Концерт оркестра состоит из двух отделений. В перерыве между ними для жителей и гостей столицы выступит популярный эстонский певец и актёр Таллиннского городского театра Марко Матвере в фортепианном сопровождении Тармо Ээспере.
Музыкальные вечера у Ратуши неизменно проводятся при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома. Ближайшие два концерта пройдут 17 и 31 августа. Концерт 17 августа – с участием Государственного камерного оркестра Республики Беларусь, а также международного концертного солиста, профессора Высшей Школы искусств пианиста Тимура Сергеени (Бельгия-Беларусь), а 31 августа – Президентского оркестра Республики Беларусь.
Бесплатно смотреть все концерты можно как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве и в сети любого оператора связи – velcom | A1 организует трансляции с площади Свободы. В разделе VOKA Live на видеосервисе VOKA уже доступны для просмотра выступления музыкантов в Витебске, Гомеле, Гродно и Бресте, а также минские концерты 20 июля (Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь), 27 июля (проект "Три тенора" в сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича) и 3 августа (музыкальная капелла "Сонорус").
Вход на каждый из концертов "Классики у Ратуши с velcom | A1" традиционно свободный.
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Фестиваль "Классика у Ратуши с velcom | A1" в Минске продолжится 10 августа выступлением эстонского духового оркестра "Саксон" под управлением дирижера Кайдо Киви....
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