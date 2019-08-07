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Сезон охоты на пернатых открывается в Беларуси 10 августа

08.08.2019 17:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сезон охоты на пернатых открывается в Беларуси 10 августа
Фото из открытых источников

Со второй субботы августа (10 августа) можно будет охотиться на водоплавающую и болотную дичь (кроме гусей), а также вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана, сообщают представители Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Охота разрешена в светлое время суток следующими способами: из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с ловчими птицами.

Сезон охоты на пернатых открывается в Беларуси 10 августа Сколько стоит поохотиться на зубра?

Отправляясь на охоту «по перу», охотник должен иметь при себе следующие документы: действительное госудостоверение на право охоты (с отметкой об уплате госпошлины или квитанцию о ее уплате), охотничью путевку, разрешение на ношение оружия, регистрационные документы на охотничьих собак или ловчих птиц.

С первой субботы сентября (7 сентября) будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку, а с третьей субботы сентября (21 сентября) – гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку. 

Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь по второе воскресенье декабря (8 декабря).

В ведомстве обращают внимание охотников на необходимость соблюдения правила безопасности, изложенные в главе 12 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. «В лесах и у водоемов находятся отдыхающие, рыбаки и грибники. Никто из них не должен попасть под выстрелы!», – предостерегают специалисты.

Охотникам запрещается производить стрельбу в направлении людей, сельхозживотных, транспортных средств и населенных пунктов, расположенных менее, чем в полукилометре, стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости – в сумерках, против солнца, в тумане и т.п. В условиях ограниченной видимости нельзя стрелять по взлетающей птице, находящейся ниже уровня 2,5 метров. При охоте с лодки не производить стрельбу через гребцов или других охотников в судне.

Незаконная добыча диких животных влечет административную (ч.1 ст.15.37 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст.282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения причиненного природе вреда.

Сезон охоты на пернатых открывается в Беларуси 10 августа
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В Беларуси с 10 августа открывается сезон охоты на пернатых, продлится летне-осенний сезон по второе воскресенье декабря.
 
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